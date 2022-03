BISCHOFSZELL Balsam für die menschliche Seele: Die Rosen- und Kulturwoche findet erstmals seit 2019 wieder statt In zwölf Wochen wird die 19. Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche eröffnet. Die Vorbereitungen verlaufen laut OK-Präsident Bernhard planmässig. In finanzieller Hinsicht gibt es dank der Reserven und der Unterstützung durch treue Sponsoren keine Probleme.

Bernhard Bischof, Gründer und OK-Präsident der Rosen- und Kulturwoche, bei einem der öffentlichen Rosengärten in Bischofszell. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 9. März 2022)

Es waren harte Jahre, geprägt von einem nervenaufreibenden Mix aus Hoffen und Bangen. Zwei Mal fiel die grösste Schweizer Rosenschau der Coronapandemie zum Opfer. Heuer soll es mit der Veranstaltung endlich wieder klappen. Das Bischofszeller Top-Event wird an den gewohnten Schauplätzen in der Altstadt über die Bühne gehen, und zwar vom 18. bis 26. Juni. OK-Präsident Bernhard Bischof sagt:

«Die Leute freuen sich mehr denn je darauf; das spüre ich in vielen Gesprächen.»

Mit der Rosen- und Kulturwoche könne man den Menschen etwas für ihre angeschlagene Seele geben. 2020 sei man von der Entwicklung überrumpelt worden, und im Vorjahr wäre eine Durchführung theoretisch zwar möglich gewesen, aber unter erschwerten Bedingungen und auf die Gefahr hin, dass viele grundsätzlich Interessierte aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu Hause geblieben wären.

Vorbereitungen verlaufen termingerecht

Das OK ist laut Bischof in der glücklichen Lage, das ursprünglich für 2020 vorgesehene Programm nahezu unverändert für die diesjährige Auflage der Rosen- und Kulturwoche übernehmen zu können. Die Programmgestaltung sei weitgehend abgeschlossen und in diesen Tagen werde der Druckauftrag für den neuen Flyer erteilt. Man sei mit den Vorbereitungen absolut im Zeitplan und mit viel Herzblut bei der Sache, betont Bischof. Was den OK-Präsidenten besonders freut:

«Die Sponsoren sind uns fast ausnahmslos treu geblieben, was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist.»

Dank vorhandener Reserven habe man die Durststrecke finanziell verkraftet, sagt Bischof, der zu bedenken gibt, dass trotz der zweimaligen Verschiebung der Veranstaltung doch diverse Fixkosten angefallen seien. Viel öfter könnte man solche Situationen aber nicht meistern, ergänzt er.

Einer gewissen Anstrengung bedürfe es heuer bei der Rekrutierung der unentbehrlichen Helferinnen und Helfer, räumt Bischof ein. Es gebe Vereine, die nicht mehr das übliche Kontingent an Personen stellen könnten. «Die Pandemie hat psychische und körperliche Auswirkungen; sie nagt an der Moral, und zudem sind die Leute auch älter geworden», führt der OK-Präsident aus.

Noch keine Grossformationen im Programm

Obwohl die Einschränkungen, unter denen das öffentliche Leben in den vergangenen zwei Jahren zu leiden hatte, weitgehend aufgehoben wurden, macht sich die Pandemie immer noch bemerkbar. Bischof nennt als Beispiel den Verzicht auf das Engagement von Grossformationen. Das Risiko, dass ein Auftritt wegen ausgefallener Proben infolge der Bestimmungen zur Eindämmung der Coronapandemie nicht zu Stande kommt, wäre zu gross gewesen, argumentiert der OK-Präsident.

Trotzdem sei es wieder gelungen, namhafte Gruppen und Interpreten für das Kulturprogramm zu verpflichten. Man könne musikalisch eine breite Palette bieten. Was die Präsentation der Rosen betrifft, kündigt Bischof sogar eine Überraschung an und spricht von «etwas, das noch nie da gewesen ist». Mehr wolle er zum jetzigen Zeitpunkt nicht verraten. Das Publikum darf also noch eine Weile rätseln.