Bischofszell: Ausrüsten für die Schneesaison Grosser Andrang in der Halle der Keller Transporte: Hier fand am Samstag die Winterbörse des Skiclubs statt. Viele der über 1000 angebotenen Artikel fanden rasch dankbare Abnehmer. Helio Hickl

Winterhungrige decken sich für die Skisaison ein. (Bild: Helio Hickl)

Mehr als 200 Personen standen bereits in der Schlange, als der Skiclub Bischofszell seine traditionelle Wintersportartikelbörse in der Halle der Keller Transporte am Samstagmittag eröffnete. Viele der über 1000 Artikel fanden rasch dankbare Abnehmer.

Zum Sortiment hatten sowohl Privatpersonen beigetragen, als auch Fachgeschäfte, die meist neuwertige Ware beisteuerten. Angebot in erster Linie für Kinder Neben Neuwertigem der letzten Jahre steuerten die Sportgeschäfte auch Artikel bei, die sie zuvor vermietet hatten.

Erfahrungsgemäss laufen Skibörsen besser, wenn sich der Winter bereits angekündigt hat. Die Verantwortlichen vom Skiclub waren mit dem Verlauf dennoch sehr zufrieden.