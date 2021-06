BISCHOFSZELL Annäherung ja, Einigung nein: Der Nagelpark lässt niemanden kalt Die Meinungen, welcher Zone der Nagelpark zugewiesen werden soll, gehen auseinander. Die Stadt Bischofszell sucht bei der Ortsplanungsrevision den Dialog mit den Einsprechern. Eine signifikante Annäherung der Standpunkte war während der Einspracheverhandlung nicht zu erkennen.

Blick auf die Kirchenwiese, den sogenannten Nagelpark. Bild: Manuel Nagel (Bischofszell, 9. Mai 2021)

Advokaten und Raumplaner hätten an der Einspracheverhandlung, in der die Zukunft des Nagelparks erörtert wurde, ihre helle Freude gehabt. In der Bitzihalle sass am Donnerstagabend aber ein Publikum, das zwar interessiert und engagiert war, dem die nötige Fachkompetenz aber weitgehend fehlte, um Stadtpräsident Thomas Weingart, Stadtrat Boris Binzegger und Sacha Derron, dem Abteilungsleiter «Bau und Sicherheit», argumentativ wirklich Paroli bieten zu können. Auch Kinder waren zugegen, die tapfer durchhielten und sogar mit einer Wortmeldung auf sich aufmerksam machten.

Aufgrund der hohen Zahl von Einsprechern hatte der Stadtrat beschlossen, die Verhandlung nicht mit allen Einsprechern einzeln, sondern quasi in globo zu führen. Weil dafür viel Platz nötig war, fand die Aussprache – unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln – an einem unüblichen Ort statt.

Zahlreiche Einsprachen gegen Entscheid des Stadtrats

Seit bekannt ist, dass die als Nagelpark bekannte Wiese bei der evangelischen Kirche im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision in weiten Teilen eine Zone für öffentliche Bauten und Anlagen bleiben und nur teilweise in eine Freihaltezone umgewandelt werden soll, schrillen bei den Bewohnern der unteren Altstadt die Alarmglocken.

Es gibt Einsprachen zu Hauf (unsere Zeitung berichtete): einerseits von Privatpersonen, anderseits vom dortigen Quartierverein. Selbst Kinder sammelten Unterschriften und deponierten ihre Forderung im Rathaus: «Der schöne Platz soll nicht für Häuser geopfert werden!»

Grundstück war früher in Privatbesitz

Der Stadtpräsident führte mit einem historischen Rückblick in die Materie ein. 1953 wurde das sogenannte Nagelgut von den Erben des verstorbenen Dr. Nagel den Kirchgemeinden für 110'000 Franken zum Kauf angeboten. Victor Laager, Besitzer der Bischofszeller Papierfabrik, erklärte sich bereit, 60'000 Franken und in der Folge auch den Restbetrag beizusteuern, wenn die evangelische Kirchgemeinde das Nagelgut erwirbt.

Und hier beginnt die Geschichte interessant zu werden: Bedingung war, dass auf dem Areal eine evangelische Kirche und eventuell ein Pfarrhaus gebaut wird, sonst aber nichts. Am 31. August 1968 wurden dann tatsächlich die sechs Glocken der neu erstellten Johanneskirche hochgezogen. So weit, so gut? Nicht ganz.

Absolutes Bauverbot lässt Ausnahme zu

Ein Blick ins Bischofszeller Grundbuch macht die Geschichte nicht nur spannend, sondern auch kompliziert. Und zwar deshalb: Der jeweilige Eigentümer der Landparzelle ist wohl verpflichtet, die Errichtung jeglicher Bauten zu unterlassen, doch wird dieses auf den ersten Blick absolute Bauverbot mit dem folgenden Passus gleich wieder unterlaufen. Wortwörtlich heisst es nämlich, dass sich das Bauverbot «nicht auf eine allfällige Kirchenbaute mit dem dazugehörigen Pfarrhaus und zu kirchlichen Zwecken dienenden Gebäulichkeiten» bezieht.

Im Quartier untere Altstadt nährte das die Befürchtung, dass es dereinst zu einer Überbauung des Nagelparks kommen könnte. Die Einsprecher fordern deshalb, den unbebauten Teil des Nagelparks aus der Zone für öffentliche Bauten zu entfernen und der Freihaltezone zuzuweisen.

Sie führen als Argument unter anderem ins Feld, dass der Erhalt der Grünfläche höher zu gewichten sei als allfällige Überbauungen zu öffentlichen Zwecken. Und sie geben zu bedenken, dass der Zonenplan der Personaldienstbarkeit (Bauverbot exklusive kirchlicher Bauten) widerspreche.

Für den Nagelpark gibt es einen Gestaltungsplan

Bischofszells Stadtoberhaupt war von Anfang an darauf bedacht, die Wogen zu glätten:

«Es tönt alles wahnsinnig dramatisch, was es aber hoffentlich nicht ist.»

Weingart legte den Standpunkt des Stadtrates dar. Er verwies darauf, dass ohnehin ein grosser Teil des Nagelparks eine Freihaltezone werden solle und im Rahmen der Ortsplanungsrevision auch die Interessen der evangelischen Kirchgemeinde, also der Grundbesitzerin, berücksichtigt werden müssten.

Thomas Weingart, Stadtpräsident von Bischofszell, bei der Glocke im Nagelpark. Bild: Andrea Stalder (Bischofszell, 17. Dezember 2019)

Weingart rief auch in Erinnerung, dass für den Nagelpark ein Gestaltungsplan existiere. Dieser sichere das Erhaltungsziel vollumfänglich ab. Mit der aktuellen baureglementarischen Festsetzung sei weder eine Überbauung noch eine Erweiterung des Kirchenzentrums möglich. Im Übrigen, so Weingart, könne ein Gestaltungsplan nicht so ohne weiteres abgeändert werden.

Stadtrat Boris Binzegger erklärte, dass mit Gestaltungsplänen die Anordnung und Gestaltung der Bauten und Freiräume geregelt würden, was beim Gestaltungsplan Nagel der Fall sei. Er regle, dass die Kirchenwiese frei bleiben müsse. Gestaltungspläne würden vom Stadtrat erlassen und müssten vom Regierungsrat genehmigt werden, erklärte Binzegger. Sei das Stimmvolk mit einem Entscheid nicht einverstanden, bestehe immer noch die Möglichkeit, das Referendum zu ergreifen:

«Das Volk kann in Bischofszell mitbestimmen.»

Erweiterung des Kirchenzentrums derzeit kein Thema

Die Diskussion zeigte, dass die Einsprecher dem Frieden trotz allem nicht oder nur bedingt trauen. Daran änderte auch die Aussage von Thomas Friederich wenig. Der Präsident der Evangelischen Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil, versicherte zwar, dass nicht die Absicht bestehe, die Kirchenwiese zu überbauen. Er räumte jedoch ein:

«Was in zehn Jahren sein wird, kann ich heute aber nicht abschätzen.»

was in zehn Jahren sein wird, könne er aber nicht abschätzen. Womit sich die Einsprecher in ihrer Skepsis bestätigt sahen und die Ansicht vertraten, dass der Nagelpark nur in einer Freihaltezone gut und sicher aufgehoben wäre.

Am Ende liessen sie aber doch eine gewisse Kompromissbereitschaft erkennen, indem sie diverse Kompromissvorschläge für eine eventuelle Erweiterung des Kirchenzentrums ins Spiel brachten. Ob diese überhaupt realisierbar wären, blieb eine unbeantwortete Frage. Der Stadtpräsident versicherte den Einsprechern, dass der Stadtrat seinen Entscheid auf die vorgebrachten Voten abstimmen und zeitnah darüber informieren werde.