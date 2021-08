Das Typorama ist ein Produktionsbetrieb, in dem noch heute verschiedenste Drucksachen in althergebrachtem Bleisatz-Handwerk hergestellt werden. Zudem ist das Typorama auch ein Museum für Bleisatz und Buchdruck, in dem das Wissen und Können aus den vergangenen Jahrhunderten bewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Es ist von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.