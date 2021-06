Biodiversität Grün, grüner, Kreuzlingen: Jetzt kümmert sich in Kreuzlingen eine Kommission um die Artenvielfalt Biodiversität geniesst beim Stadt- und beim Gemeinderat hohe Priorität. Zahlreiche Massnahmen zu Gunsten der Natur sind bereits in Angriff genommen worden, und viele sollen noch folgen.

Am Programm Vorteil naturnah beteiligen sich die Kirchgemeinden, die Schule und die Stadt: Susanne Dschulnigg, Seraina Perini Allemann, Beat Krähenmann und Thomas Niederberger giessen eine junge Ulme. Bild: Inka Grabowsky - 7.5.2021

Das politisch ungleiche Trio rannte offene Türen ein. Gleich zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode, im Juli 2019, reichten Guido Leutenegger (Grüne), Kathrin Wittgen (SP) und Barbara Hummel (SVP) eine «Motion zum Schutz der Artenvielfalt in der Stadt Kreuzlingen» ein. Ihr Anliegen darf man mittlerweile schon fast als Selbstläufer bezeichnen. Vor einem Jahr winkte das Stadtparlament den Vorstoss mit grosser Mehrheit durch und auch von Seiten des Stadtrates bekennt man sich vorbehaltlos zum Naturschutz. Nun liegt der Abschlussbericht zur Motion vor und es wurde bereits vorher eine Kommission «Förderung der Biodiversität» eingesetzt.

Bäume pflanzen und Wiesen säen

Seit Jahren fördere die Stadt Kreuzlingen den Klimaschutz, betont der Stadtrat in einer Mitteilung. Über 100 Massnahmen sollen bis 2033 umgesetzt werden. In den Legislaturzielen spielten Natur und Umwelt eine bedeutende Rolle, heisst es weiter. Im Motionsbericht wird auch auf das Programm «Vorteil naturnah» verwiesen. 8,5 Hektaren rund um die Gebäude von Kirchgemeinden, Schulen und Stadt werden künftig naturnah gestaltet. Die Bauverwaltung erarbeite überdies ein Konzept «Strassenbegleitgrün», Baumpflanzungen sollen bei Projekten den Strassenbereich aufwerten. Erwähnt wird auch die Blumenwiese auf der landwirtschaftlichen Fläche im Seeburgpark.

Auch Gemeinderäte nehmen Einsitz

Um die Artenvielfalt im Stadtgebiet zu fördern und dauerhaft zu erhalten, seien aber noch weitere Massnahmen nötig und auch bereits umrissen. Da ihre Umsetzung jedoch Jahre in Anspruch nehmen werde, setzte der Stadtrat am 18. Mai die Kommission «Förderung der Biodiversität» ein. Vertreten in der stadträtlichen Kommission seien externe und verwaltungsinterne Fachpersonen sowie Mitglieder des Gemeinderats. Damit wolle der Stadtrat den direkten Einbezug aller Gemeinderatsfraktionen während einer mehrjährigen Umsetzungsphase sichern. Wie es im Bericht heisst, soll sie mindestens bis 2027 bestehen bleiben.