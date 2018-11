Das Thurgauer Theater Bilitz feiert sein Jubiläum auf dem Gipfel Seit 30 Jahren machen Gründer Roland Lötscher und sein Team Theater. Seit zehn Jahren führen sie das Theaterhaus Thurgau in Weinfelden. Das Jubiläum feierte die Gruppe mit einer dreitägigen Wanderung.

Das Bilitz-Team posiert anlässlich der Jubiläums-Wanderung. (Bild: PD)

(red) Roland Lötscher hat sich eine besondere Feier überlegt: Alle, die das Theater Bilitz ein Stück begleitet haben, hat der Gründer und Theaterleiter anlässlich des Jubiläums zu einer dreitägigen Wanderung eingeladen. Damit bringt Lötscher seine beiden Leidenschaften zusammen: Das Theater und das Wandern, seinem Team schenkte er so Zeit für Gespräche. Die Wanderung – 30 Kilometer von Wildhaus nach Palfries – waren Sinnbild für 30 Jahre Theaterarbeit.

Dass das Theater so lange bestehen könnte, hatte Lötscher zu Beginn nicht gedacht. Seinen Anfang nahm das Theater Bilitz, als Lötscher 1988 in einem Vorarlberger Kinder- und Jugendtheater einsprang. Schon bald konnten er und sein Bühnenpartner das Stück in der Schweiz auf eigene Rechnung spielen. Bereits damals fand das Bilitz den Stoff für seine Geschichten im Alltag, mit dem Riecher dafür, was Kinder und Jugendliche beschäftigt.

Theater - unmittelbar und nah

Lötscher und sein Team teilen die Vision, Theater zu machen, das die Leute erreicht. Bei den Aufführungen erlebt das Ensemble die Reaktionen der Kinder. Die Fragerunde nach der Aufführung ermöglicht einen direkten Austausch. «Die Nähe und Unmittelbarkeit des Theater bleibt auch nach 30 Jahren von anderen Medien unerreicht», schreibt Marianne Wydler in ihrem Jubiläums-Bericht.

Im Genre Kinder- und Jugendtheater hat Roland Lötscher ein kleines Reich aufgebaut. Und dieses ist zu einer bemerkenswerten Institution gewachsen. Eine stattliche Anzahl Theaterschaffender findet dort sichere Anstellungsbedingungen. Mit der eigenen Spielstätte in Weinfelden sei vor zehn Jahren ein Traum in Erfüllung gegangen, sagt Roland Lötscher. Dennoch ist das Bilitz ein mobiles Theater geblieben: nur 20 der rund 120 jährlichen Vorstellungen finden im Theaterhaus statt. Das Repertoire ist von anfänglichen drei auf 13 Stücke angestiegen.

Das «Bilitz» macht es sich sowohl mit der Art, das Jubiläum zu begehen, als auch im Alltag alles andere als bequem: Wie jedes Jahr ist das Ensemble mit «Gopf, Martha!» ein neues Kinderstück angegangen. Dabei hat es nicht nur eine lustige Geschichte zum Thema Neid und Eifersucht entwickelt, sondern die Thematik darauf hin bearbeitet, damit im Publikum etwas anzustossen.

Stücke geben Jugendlichen und Kindern Anstösse

Dasselbe gilt für das Hauptgeschäft des Theater Bilitz, die Gastspiele für Jugendliche.

«Jugendliche sind sehr direkt und deshalb ein entsprechend schwieriges Publikum»

sagt Roland Lötscher. Sie müssten Anteil nehmen können. «Im Anschluss dürfen sie Fragen stellen, manchmal schütteln uns Jugendliche der Oberstufe zum Abschied die Hände.» Solche Momente berührten sie jeweils besonders, sagt Lötscher. Die Schulen schätzten ihre theaterpädagogischen Anstösse und Inputs. (red)