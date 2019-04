Biberdamm im Kreuzlinger Chrebsbach ist ein Risiko für den Hochwasserschutz Ein Biber hat sich am Chrebsbach angesiedelt und einen Damm gebaut. Weil das Bauwerk die Hochwassersicherheit gefährdet, muss der Damm entfernt werden. Für das Tier wird nun ein neuer Lebensraum gesucht.

Der Biberdamm am Grobholzrechen im Chrebsbach beeinträchtigt den Hochwasserschutz und muss deshalb von diesem Ort entfernt werden. (Bild: PD)

(red) Am Ufer des Chrebsbachs, oberhalb des Chrebsbach-Wegs, hat ein Biber angesiedelt. Das Tier fällte Ufergehölz und baute am Grobholzrechen, unmittelbar vor Eintritt in die Bacheindolung, einen Damm. Der Biberdamm gefährdet an dieser Stelle die Hochwassersicherheit erheblich, weil die Funktion des Grobholzrechens durch das angestaute Material stark beeinträchtigt wird. Das teilt die Stadt Kreuzlingen mit.

Im Hochwasserfall angeschwemmtes Material werde damit nicht mehr ausreichend zurückgehalten, heisst es. Bei einer Abschwemmung drohten die Eindolung zu verstopfen und eine Überschwemmung des unterliegenden Siedlungsgebietes.

Biber darf verscheucht werden

Die Bauverwaltung der Stadt Kreuzlingen hat deshalb vom Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau die Bewilligung erhalten, Biberdämme an diesem Ort entfernen zu dürfen. Wenn nötig darf der Biber durch Anbringen eines Viehhütedrahtes am Wiederaufbau eines Dammes an diesem Ort gehindert werden.

Die Bauverwaltung bedauert, den Biber von diesem Standort vertreiben zu müssen. Die Hochwassersicherheit gehe in diesem Fall jedoch vor. Zusammen mit der Jagd- und Fischereiverwaltung und der Aktion «Hallo Biber» wird sie prüfen, ob dem Tier ein alternativer Lebensraum angeboten werden kann.