Bezirksgericht Weinfelden «Ich war so besoffen, dass ich nicht mehr weiss, was ich da getan habe»: 35-jähriger Mann geht im Thurgau auf Diebestour – jetzt sitzt er im Gefängnis Das Bezirksgericht Weinfelden verurteilt einen Polen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten. Der Mann muss nach Verbüssen seiner Strafe die Schweiz verlassen.

Mit einem Werkzeug unbekannter Art hat sich der Angeklagte jeweils Zugang verschafft zum Container, Boot oder der Gartenlaube. Bild: Symbolbild PD

Weit herum ist der Mann in der Schweiz gekommen. Wegen Verwandten, die in der Ostschweiz und in der Westschweiz wohnen, lebte er seit seiner Einreise im Jahr 2019 an verschiedenen Orten – und an mehreren Orten hinterliess er dann im vergangenen Sommer auch seine Spuren. DNA-Spuren.

Dank dieser überführten ihn die Strafverfolgungsbehörden. Der Mann soll laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Bischofszell in Visp in eine Gartenlaube eingebrochen sein, in Romanshorn in ein Boot und gleichenorts auch in einen Gastro-Container. Dazu soll er ein Mietauto nicht mehr zurückgebracht haben und gegenüber der Staatsanwaltschaft einen Kollegen gegen besseres Wissen einer Straftat bezichtigt haben.

Der Angeklagte – ein sehr muskulöser, kurzhaariger, eher klein gewachsener Mann – erscheint am Bezirksgericht Weinfelden in Handschellen, begleitet von einem Polizisten. Der geständige 35-Jährige sitzt bereits seit vergangenem Oktober im vorzeitigen Strafvollzug im Kantonalgefängnis in Frauenfeld. Der Pole spricht gut Deutsch, da er vor seiner Einreise in die Schweiz schon lange Zeit in Deutschland lebte.

Arbeitslosigkeit im Alkohol ertränkt

Zu seinen Taten habe ihn sein Alkoholproblem verleitet, sagt der Beschuldigte während der Befragung durch die vorsitzende Richterin Claudia Spring. «Wegen Corona gab es keine Arbeit mehr für mich. Da habe ich angefangen, Alkohol zu trinken», sagt der gelernte Maler und Koch.

Er habe sich auch keine Hilfe geholt wegen seines Alkoholproblems. «Ich habe gedacht, ich schaffe das alleine. Aber es hat mich immer wieder reingezogen.» Im vorzeitigen Strafvollzug gehe es ihm gut, seit sieben Monaten sei er deshalb auch trocken.

Gedächtnislücken für die Zeit der Taten

Viel zu den einzelnen Tagen sagen kann der Mann nicht mehr. Auf die Frage der Richterin, ob er sich noch daran erinnern könne, weshalb er in Visp in eine Gartenlaube eingedrungen war, sagt er:

«Ich war so besoffen, dass ich nicht mehr weiss, was ich da getan habe.»

Dieselbe Antwort gibt er auch auf die Frage zum Einbruch in den Gastro-Container in Romanshorn. Dort entwendete er einen Tresor mit 6000 Franken Bargeld sowie zwei iPads und 24 Stangen Zigaretten. «Brauchten Sie zu diesem Zeitpunkt Geld», fragt die Richterin. «Ja, bestimmt. Ich hatte ja keinen Job und doch den Drang nach Alkohol.»

Die Tat in Romanshorn wollte der Angeklagte gegenüber der Staatsanwaltschaft einem Kollegen in die Schuhe schieben. «Das war ein grosser Fehler von mir. Ich habe es auch gleich zugegeben danach. Ich habe mich bei meinem Kollegen auch entschuldigt.»

Der Saal des Bezirksgerichts Weinfelden im Rathaus. Bild: Mario Testa

Ins Boot im Romanshorner Hafen eingedrungen sei er wohl auch auf der Suche nach Alkohol und Geld. Zwar entwendete er dort nichts, aber er verursachte einen Sachschaden von über 5000 Franken. All seine Delikte täten ihm sehr leid, betont der Angeklagte mehrmals während des Prozesses.

Verteidiger will Landesverweis verhindern

Der Verteidiger des Angeklagten akzeptiert in den meisten Punkten die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Ausser dass es sich im Zuge der Diebstähle um Hausfriedensbrüche handeln soll. «Ich betrachte argwöhnisch die Aufweichung des Begriffs Hausfrieden, der schleichend auf Container, Boote und Ähnliches erstreckt wird», sagt der Anwalt.

Per Definition sei es nur dann ein Haus, wenn es sich um ein dauerhaftes, festes und mit dem Boden verbundenes Bauwerk handle. Der Gesetzeswortlaut sei von der Staatsanwaltschaft zu sehr strapaziert worden.

«Er hat in Visp und auf dem Boot auch kein Diebstahl begangen. Somit entbehrt es auch dem nötigen Delikt für einen Landesverweis.»

In seinem Urteil folgt das Bezirksgericht in allen Punkten den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte ist schuldig des Diebstahls, des versuchten Diebstahls und der mehrfachen Sachbeschädigung. Auch wegen Veruntreuung und falscher Anschuldigung setzt es eine unbedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten und eine Busse von 350 Franken.

Gericht folgt den Anträgen der Staatsanwaltschaft

«Die falsche Anschuldigung ist zweifelsohne das schwerste Delikt. Deshalb ist der Gerichtsstand auch Weinfelden», sagt Claudia Spring in ihrer Begründung. Das Gericht habe auch den Punkt des mehrfachen Hausfriedensbruchs geprüft und komme zum Schluss, dass dieser erfüllt sei.

«Es sind abgeschlossene, umschlossene private Räumlichkeiten. Der Hausfriedensbruch ist damit eindeutig erfüllt.»

Claudia Spring, Vizepräsidentin Bezirksgericht Weinfelden. Bild: PD

Deshalb verhängt das Gericht auch einen fünfjährigen Landesverweis für den Mann, wenn er seine Strafe dann abgesessen hat – was angesichts von 83 Tagen Untersuchungshaft und vier Monaten vorzeitigem Strafvollzug in wenigen Wochen der Fall sein wird.

«Es ist sehr schade, dass Sie eine grosse Liste an Delikten aufweisen und immer wieder delinquiert haben, nicht nur in der Schweiz», sagt Richterin Claudia Spring. Auch in Deutschland und Polen hat der Mann seit seiner Jugend Vorstrafen. «Es ist wirklich zu hoffen, wenn Sie die Schweiz verlassen, dass Sie die Möglichkeit wahrnehmen und eine Tätigkeit ausüben. Dann hätten Sie auch nicht dauernd mit den Strafverfolgungsbehörden zu tun.» Von den Verfahrenskosten in der Höhe von rund 17'000 Franken muss der Angeklagte fast 10'000 Franken bezahlen.