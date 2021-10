Bezirksgericht Weinfelden Gefängnisstrafe und Landesverweis für renitenten Eritreer Das Bezirksgericht Weinfelden verurteilt einen Asylbewerber wegen unzähligen Delikten zu einer Freiheitsstrafe von 41 Monaten und einem Landesverweis. Das Gericht spricht von einem «Paradebeispiel eines Straftäters, der das Gastrecht in krasser Weise missbraucht».

Bei diesem Brunnen sass der Eritreer gerne mit seinen Freunden, obwohl er sich nicht in Weinfelden aufhalten durfte. Im Gerichtsgebäude gleich nebenan wurde er am Dienstag verurteilt. Bild: Reto Martin

«Trust nobody» also «traue niemandem» steht auf dem T-Shirt, das sich der grossgewachsene, schlanke Beschuldigte zum Gerichtstermin am Dienstag in Weinfelden angezogen hat. «Haben Sie dieses T-Shirt extra für heute ausgesucht», fragt ihn der vorsitzende Richter Emmanuele Romano während der Befragung. Der Beschuldigte – von zwei Polizisten begleitet und in Fussfesseln gekettet – verneint. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld wirft dem Asylbewerber eine ganze Reihe von Delikten vor, unter anderem mehrfache Gewalt und Drohung gegen Beamte, mehrfacher Diebstahl und mehrfache Missachtung einer Eingrenzung.

So soll der 30-Jährige zwischen November 2019 und Januar 2021 vorwiegend im Thurgau mehrfach Polizeibeamte und Transportpolizisten bedroht, sich gegen Personenkontrollen teils gewaltsam, drohend und mit Spuckattacken gewehrt sowie diverse Male in Shops alkoholische Getränke gestohlen haben. Das Hauptdelikt jedoch, deshalb fand die Verhandlung auch vor dem Bezirksgericht Weinfelden statt, war ein Einbruch mitten in der Nacht des 19. Aprils 2020 in ein Weinfelder Kleidergeschäft.

Viel Alkohol und grosse Langeweile

Bei der Befragung durch das Gericht kann sich der Beschuldigte an vieles nicht mehr erinnern. «Wenn ich Stress habe, trinke ich Alkohol. Dann werde ich unruhig und weiss nicht mehr, was ich tue», argumentiert er. «Ich habe täglich getrunken.» Weshalb er trotz Eingrenzungsbefehl auf den Bezirk Arbon trotzdem rund ein Dutzend Mal nach Weinfelden gekommen sei, fragt der Richter. Der Eritreer antwortet:

«Mir ist zu Hause einfach langweilig und ich komme nach Weinfelden, um mich mit meinen Freunden zu treffen.»

«Ihnen ist also egal, was der Staat verbietet?», fragt der Richter. «Nein, es ist mir nicht egal. Ich weiss, dass ich Fehler gemacht habe», beteuert der Beschuldigte via den Dolmetscher. Er gelobe auch Besserung, wolle nichts mehr trinken, wenn er seine aktuelle Gefängnisstrafe verbüsst habe.

Abgelehnter Asylantrag seit sechs Jahren

2014 floh der Mann in die Schweiz und beantragte Asyl, dieses wurde ihm 2015 aber verwehrt, deshalb hätte er die Schweiz schon seit sechs Jahren verlassen müssen. Da eine Rückführung nach Eritrea derzeit aber nicht möglich ist, hat er den Status eines vorläufig Aufgenommenen erhalten. Gearbeitet hat er in der Schweiz kaum, sich auch nicht darum bemüht.

Die Staatsanwaltschaft zeichnet vom Beschuldigten im Plädoyer das Bild eines komplett unbelehrbaren Mannes. «Im Mai 2020 war sein Strafregisterauszug bereits fünf Seiten lang mit zwölf Verurteilungen», sagt der Staatsanwalt. Nach einer halbjährigen Haft im Kanton Zürich habe er direkt weiter delinquiert. «Heute sind es bereits 17 Verurteilungen. Kommen noch alle Übertretungen hinzu, sind es zusätzlich 60 Anzeigen. Eine derartige Vorstrafenliste ist eine Seltenheit.» Der Mann habe sich auch von unzähligen Polizeibefragungen, all den Strafbefehlen und über einem Jahr Gefängnis nicht aufhalten lassen.

«Sein Verhalten ist komplett respektlos und auch gefährlich. Er tat, was er wollte und nahm sich, was er wollte.»

Die Staatsanwaltschaft fordert Schuldsprüche in allen Anklagepunkten, eine unbedingte Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren und eine Busse von 3000 Franken. Zudem soll der Mann zehn Jahre des Landes verwiesen werden.

Geständiger Beschuldigter

Der Verteidiger des Mannes ist mit den meisten Anklagepunkten einverstanden, fordert aber Teilfreisprüche und eine Reduktion des Strafmasses auf zwei Jahre Gefängnis sowie nur 1000 Franken Busse und sieben Jahre Landesverweis. «Im Grundsatz ist mein Mandant geständig. Er liebt es einfach, in Weinfelden zu sein, deshalb hat er eine ganze Flut von Missachtungen der Eingrenzung.»

Die gegen Polizisten und Sicherheitsleute im Zug, in Frauenfeld und Weinfelden geäusserten Drohungen, teilweise Morddrohungen, seien nicht zu überbewerten. «Von einem stark alkoholisierten Mann geäusserte Drohungen können einen ausgebildeten Polizisten nicht in Angst und Schrecken versetzen. Und das wäre die Voraussetzung für diesen Tatbestand.»

Grosse kriminelle Energie

In seinem Urteil folgt das fünfköpfige Richtergremium weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Es verurteilt den Beschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von 41 Monaten, einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen und einer Busse von 3000 Franken. Zwei angegriffenen und bedrohten Polizisten muss er eine je eine Genugtuung von 300 Franken bezahlen. «Auch Polizisten müssen sich nicht alles gefallen lassen. Deshalb setzen wir hier dieses Zeichen», sagt Richter Romano. Das Gericht attestiere dem Beschuldigten eine sehr grosse kriminelle Energie.

«Er ist weder gewillt noch fähig, sich an die Gesetze zu halten. Sogar Freiheitsstrafen machen ihm keinen Eindruck.»

Die Dauer der Landesverweisung erhöht das Gericht gar auf zwölf Jahre. «Der Beschuldigte ist ein Paradebeispiel eines Straftäters, der das Gastrecht in krasser Weise missbraucht. Bei ihm handelt es sich um einen unbelehrbaren, notorischen Delinquenten, der mit einer selten gesehenen Unverfrorenheit handelt.» Der Beschuldigte verursache nur Kosten, ohne irgendetwas zu leisten und stelle eine grosse Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar und zeige keinerlei Respekt vor Autoritäten. «Auch ihr T-Shirt heute ist ein Ausdruck dieses mangelnden Respekts.»