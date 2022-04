Bezirksgericht Weinfelden Faustschläge und Tritte gegen am Boden liegende Opfer vor einem Bordell: Drei Männer kassieren bedingte Freiheitsstrafen Im Frühsommer 2020 kam es auf dem Parkplatz eines bekannten Etablissements im Mittelthurgau zu Angriffen. Das Bezirksgericht verurteilt die drei Täter zu bedingten Freiheitsstrafen, für einen Touristen aus der Türkei setzt es einen Landesverweis von fünf Jahren.

Der Streit begann mit einer Ohrfeige. Bild: Raphael Rohner

Im Frühsommer 2020 wollte eine Gruppe von sechs rund 20-jährigen Männern aus der Region Wil einen vergnüglichen Abend in einem Etablissement im Mittelthurgau verbringen. Statt mit teuren Drinks bezahlten sie den Abend jedoch mit einem Strafverfahren und bedingten Freiheitsstrafen. Vor dem Etablissement hatten sie eine Schlägerei angezettelt und dabei fünf Männer verletzt. Letzte Woche mussten sie sich im abgekürzten Verfahren für ihre Taten am Bezirksgericht Weinfelden verantworten.

Plötzlich eskalierte die Situation

Wie die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift ausführt, fuhren die sechs Männer am Abend des 6. Juni 2020 mit zwei Autos kurz nach Mitternacht auf den Parkplatz des Etablissements. Dort angekommen und teilweise stark angetrunken, hätten sie eine Beschimpfung von einer ebenfalls anwesenden Gruppe Männer gehört und diese daraufhin zur Rede gestellt. Plötzlich eskalierte die Situation.

«Haben Sie diese Gruppe beschimpft und bedroht», fragt die Gerichtspräsidentin Claudia Spring einen heute 21-jährigen Beschuldigten. «Ja, das stimmt. Aber ich weiss nicht mehr genau, was ich gesagt habe», antwortet er. Laienrichter Hermann Grünig hakt nach:

«Haben Sie gedroht, alle abzustechen?»

«Ja», ist die knappe Antwort. Auch sonst bestätigt der Beschuldigte alle ihm zu Last gelegten Vorwürfe in der Anklageschrift: Faustschläge, Tritte gegen am Boden liegende Opfer, die sich nur schützten und nicht wehrten. Schon während des Verfahrens war der Beschuldigte geständig und er zeigt auch vor Gericht Reue. «Mir tun die Menschen leid, die wir verletzt haben. Das war nicht schön.» Für ihn fordert die Staatsanwaltschaft eine bedingte Freiheitsstrafe von 21 Monaten.

«Ich denke, es lag am Alkohol»

Der zweite Beschuldigte gibt zu, mit einer Ohrfeige den Streit begonnen zu haben. «Einer kam von der Seite auf mich zu, aus Reflex habe ich ihm eine Ohrfeige gegeben», sagt er. «Ich denke, es lag am Alkohol, dass es sich so entwickelt hat. Wir haben nichts dabei überlegt und bereuen es sehr.» Für ihn fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, bedingt erlassen bei einer Probezeit von zwei Jahren. Einen Landesverweis fordert der Staatsanwalt trotz Katalogdelikt für den in der Schweiz aufgewachsenen Osteuropäer jedoch nicht.

Für den dritten Beschuldigten, einen lizenzierten türkischen Profiboxer, welcher drei Faustschläge austeilte, fordert die Staatsanwaltschaft eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten und einen fünfjährigen Landesverweis. Er ist an der Verhandlung nicht zugegen, weilt bereits wieder im Ausland.

Lehren daraus ziehen

Das Bezirksgericht Weinfelden erhebt nach kurzer Beratung die Strafanträge der Staatsanwaltschaft zum Urteil. Für alle drei Beschuldigten setzt es bedingte Freiheitsstrafen bei zwei Jahren Probezeit. Zudem müssen sie rund 4000 Franken der Verfahrenskosten bezahlen und die Zivilforderungen der Opfer akzeptieren. Zu Lasten der Staatskasse gehen über 50'000 Franken an Verteidiger- und Verfahrenskosten. Die vorsitzende Richterin Claudia Spring sagt in ihrer Urteilsbegründung:

«Die Strafe gibt Ihnen die Gelegenheit, zu beweisen, dass sie ihren Worten Taten folgen lassen und sie keine weiteren Straftaten begehen.»

Sie hoffe, dass die Beschuldigten aus diesem folgenreichen Abend ihre Lehren ziehen. «Aus Frust derart dreinzuschlagen geht nicht. Sie haben eine rote Linie überschritten», sagt Spring bei der Urteilsbegründung. «Es hätte schlimmer kommen können – und für den Steuerzahler war es ein teurer Abend.»