Bezirk Arbon: Grüne präsentieren erstmals eine vollständige Liste

Die «grüne Welle» ist in den Buchhandel geschwappt: Was taugen Kinderbücher über den Klimawandel?

Mit den Schülerstreiks sind viele neue Bücher zum Klimawandel erschienen. Viele richten sich an Kinder, manche an Kinder im Vorschulalter. Was taugen sie, und an wen richten sie sich? Vier Beispiele.