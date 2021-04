Bewilligungsmarathon

Paul Grässli aus Grabs SG, Präsident vom Berufsverband der Schweizer Kaminfegermeisterinnen und Kaminfegermeister mit Sitz in Aarau, sagt: «Die Vorschrift, die Meisterprüfung absolvieren zu müssen, um einen Betrieb führen und Lernenden ausbilden zu können, ist kantonal geregelt. In den meisten Kantonen der Schweiz ist dies aber so vorgeschrieben.» Der Meisterbrief sei eine bewährte Basis für Schweizer Handwerksqualität. «Für mich ist es sehr wichtig, dass ein Kaminfeger oder eine Kaminfegerin die Fachausbildung zum Meister und zur Meisterin absolviert.» Diese Ausbildung dauert in der Regel zwei Jahre und kostet bis zu 60'000 Franken.