Bewaffneter raubt Kantonalbank in Bischofszell aus Ein Unbekannter Mann hat in Bischofszell eine Filiale der Thurgauer Kantonalbank überfallen. Er bedrohte die Angestellten mit einer Pistole. Bei einer weiteren Filiale bemerkten die Angestellten den Täter und schlugen Alarm. Raphael Rohner

Der Räuber hat Geld erbeutet. (Bild: Kapo)

Ein Mann betrat kurz vor 12 Uhr die Bankfiliale der Thurgauer Kantonalbank an der Bahnhofstrasse in Bischofszell. Er war maskiert und zog eine Pistole, hiess es bei der Thurgauer Kantonspolizei. Damit bedrohte er die Angestellten und forderte Bargeld. Mit einer Beute in noch unbekannter Höhe verliess der Täter das Gebäude und flüchtete in unbekannte Richtung. Beim Raubüberfall wurde niemand verletzt.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei Thurgau verlief bisher ergebnislos. Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren am Tatort. Der Täter wird als zirka 180 Zentimeter gross beschrieben. Er trug eine graue Jacke mit Kapuze und dunkle Hosen. Vermummt war er mit einem schwarzen Tuch, zudem trug er einen dunklen Rucksack bei sich.

Bankangestellte sahen vermummten Mann und schlugen Alarm

Die Filiale in Bischofszell war offenbar nicht das erste Ziel des Täters. Laut der Kantonspolizei versuchte der Mann sein Glück etwa gegen 11 Uhr bei der Filiale in Erlen. «Dort bemerkten die Bankangestellten den vermummten Mann ausserhalb der Schalterhalle und schlugen Alarm», sagt Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Der Täter trug beim Überfall die gleichen Kleider wie bei einem Überfall auf eine Tankstelle Ende August. Ob es sich dabei um den gleichen Mann handelt, ist nicht bekannt:

Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter der Nummer 058 345 22 22 zu melden.