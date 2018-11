Betreiber fürsorgerisch untergebracht: Kanton Thurgau löst Zucht mit tonnenweise exotischen Fischen auf Weil die tierschutzkonforme Betreuung der Tiere nicht mehr gewährleistet war, hat das Veterinäramt des Kantons Thurgau in Balterswil eine Fischzucht mit drei bis vier Tonnen Tieren aufgelöst. Ein Teil davon konnte in anderen Anlagen untergebracht werden, die restlichen Fische mussten sterben.

Im Betrieb wurden unter anderem Tilapia-Fische gezüchtet. (Symbolbild: Keystone)

(pd/red.) Das Veterinäramt des Kantons Thurgau wurde am 31. Oktober von der Kantonspolizei Zürich informiert, dass der im Kanton Zürich wohnhafte Bewilligungsinhaber und Betreiber einer Indoor-Fischzuchtanlage in Balterswil fürsorgerisch untergebracht werden musste. «Eine einwandfreie Tierbetreuung war damit nicht mehr gewährleistet, weshalb ein unverzügliches Einschreiten des Veterinäramtes erforderlich wurde», wie es in einer Mitteilung der Thurgauer Staatskanzlei heisst.

Exotische Fische

Nach umfangreichen amtlichen Abklärungen mit Experten und potenziellen Abnehmern von Speisefischen musste in der Folge der Entscheid gefällt werden, die Fischzucht aufzulösen. Ein Teil der Fische konnte dabei in anderen Fischanlagen untergebracht werden.

Aufgrund der Qualitätsanforderungen war es nicht möglich, die Fische zeitnah für den menschlichen Verzehr freizugeben. «Die übrigen Tiere wurden deshalb fachgerecht getötet, anschliessend soweit wie möglich zugunsten zweier Zoos für die Fütterung ihrer Zootiere abgegeben. Die restlichen Fische wurden fachgerecht entsorgt», wie es im Communiqué weiter heisst.

Bei den Fischen handelt es sich um die exotischen Fischarten Baramundi und Tilapia. Sie kommen hauptsächlich in Australien und Afrika vor und sind in der Schweiz nicht heimisch.