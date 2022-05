Berufsbildung «Wir haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen»: Lernende erzählen von ihren Erfahrungen in den letzten beiden Jahren Wie hat sich die Pandemie auf Beruf und Schule ausgewirkt? Diese Frage stand im Zentrum der diesjährigen Dialogveranstaltung der Arbeitgebervereinigung Region Arbon, der Sekundarschule Arbon und des Gewerbevereins Oberer Bodensee. Gegen 60 Personen nahmen am Anlass in der Unisto Horn teil.

Dennis Reichardt, Präsident der Arbeitergebervereinigung Region Arbon, begrüsst die Teilnehmenden der Dialogveranstaltung. Bild: PD

(red) «Man ist selbst für seinen Lernfortschritt verantwortlich», so das Résumé eines in Ausbildung zum Polymechaniker Lernenden im dritten Lehrjahr. Die Pandemie brachte nebst Maskenpflicht und Einschränkungen in den sozialen Kontakten aber auch Angenehmes, beispielsweise hatte man mehr Zeit zum Lernen, da aufgrund des Fernunterrichtes der Schulweg wegfiel. Beim Fernunterricht war dann Selbstdisziplin gefragt, was bei einigen Jugendlichen besser und bei anderen weniger gut klappte.

«Nebst all den Einschränkungen war es sehr bedauerlich, dass es keine Sprachaufenthalte nach Frankreich und England gab», sagte eine angehende Kauffrau im dritten Lehrjahr. Das Fazit der Lernenden: «Wir haben versucht, das Beste dieser Situation abzugewinnen. Manchmal war es aber schon komisch, wenn man fast allein in einem Stockwerk war, weil viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiteten.»

Firmenrundgang und Erfahrungsaustausch

Beim anschliessenden Firmenrundgang in Gruppen, erhielten die Teilnehmenden spannende Informationen zur Herstellung von Sicherheitsplomben der verschiedensten Segmente. Ebenso wurden diverse Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt. «Äusserst beeindruckend, was Unisto hier an den Tag legt», resümierte der Präsident der Sekundarschulgemeinde Arbon, Robert Schwarzer.

Abgerundet wurde der Anlass mit einem Apéro, wo sich Lehrpersonen, Schulleiter, Arbeitgeber und Personalverantwortliche austauschen konnten. «Die rege Beteiligung zeigt uns, wie wichtig der Dialog zwischen Schule und Wirtschaft ist», sagte Dennis Reichardt, der Präsident der Arbeitgebervereinigung Region Arbon.