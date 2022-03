Berg Neue Gemeindeordnung für die Evangelische Kirchgemeinde Berg Die Vorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Berg kann künftig aus sieben oder acht Personen bestehen. Mit ihrer Zustimmung zur neuen Gemeindeordnung ermöglichen die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger dem Gremium mehr Flexibilität.

Präsident Joel Keller führt durch die Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Berg. Bild: Mario Testa

34 Stimmberechtigte fanden am Montagabend den Weg an die Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Berg. «In der Vergangenheit waren es meist etwa doppelt so viele», sagt Präsident Joel Keller nach der Versammlung. «Eine gewisse Zurückhaltung ist noch immer zu spüren.» Zuvor führte er durch die Geschäfte, wobei die Revision der Gemeindeordnung im Zentrum stand.

«Unsere Fassung feiert das 20-Jahr-Jubiläum. Es gilt bei ihr leider nicht wie beim Wein, je älter, desto besser», sagt Joel Keller. Teile der Gemeindeordnung seinen nicht mehr aktuell, teilweise unpräzise formuliert und gewisse Punkte gar nicht geregelt. Die Vorsteherschaft habe sich für die revidierte Fassung an der Mustervorlage der Landeskirche orientiert.

Joel Keller, Präsident Evangelisch Berg. Bild: Mario Testa

«Unsere Gemeindeordnung ist jedoch schlanker geworden, da wir Unnötiges gar nicht regulieren wollen.»

Bei wesentlichen Bereichen sei es jedoch hilfreich, das in Zeiten zu regeln, in denen es gut läuft. So soll die Vorsteherschaft künftig entweder aus sieben oder acht bestehen dürfen und nicht mehr fix aus acht. Nach zwei kurzen Wortmeldungen bewilligen die Anwesenden die neue Gemeindeordnung einstimmig und erhöhen damit auch die Finanzkompetenzen der Kirchenvorsteherschaft, für einmalige Ausgaben von 12'000 auf 25'000 Franken, für wiederkehrende von 6000 auf 10'000 Franken.

Abschied aus der Synode

An der Versammlung bestimmen die Anwesenden auch die beiden Vertreter in der Synode. Elsbeth Graf tritt zur Wiederwahl an, Jugenddiakon Remo Kleiner stellt sich neu zur Wahl, da Ruedi Keller nach vier Legislaturen nicht nochmals antritt. Beide werden deutlich ins Amt gewählt. Präsident Joel Keller bedankt sich bei Ruedi Keller für die 16 Jahre, die er in der Synode mitgewirkt hat.

Matthias und Samara Wirth umrahmen die Versammlung musikalisch. Bild: Mario Testa

Zum Schluss, und nach musikalischen Intermezzos der Geschwister Samara und Matthias Wirth, informiert Joel Keller über eine mögliche Fusion mit der Kirchgemeinde Langrickenbach-Birwinken. «Wir wurden angefragt, ob ein Zusammenschluss von uns mit Birwinken möglich ist, und stehen dem Ansinnen grundsätzlich offen gegenüber», sagt er. Der Ball liege jedoch bei Langrickenbach-Birwinken. «Wir beschäftigen uns wieder damit, wenn konkretes Interesse signalisiert wird.»