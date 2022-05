Berg Musikalisches Feuerwerk auf der Bühne der Mehrzweckhalle Berg Die Musikgesellschaft Berg hat am Samstag zum Konzertabend «Zeit meines Lebens» eingeladen. Es ist ein Intermezzo mit drei verschiedenen Orchestern. Auf der Bühne geben sie am Samstagabend ein grossartiges Konzert und spielen noch Zugaben.

Sarah Bächi leitet die Musikgesellschaft Berg am Konzert in der Mehrzweckhalle. Bild: Manuela Olgiati

Die «Jungi Musig on Tour» stimmt unter der Leitung von Dirigent Dominik Slemenjak mit «Alperose» von Polo Hofer in den Konzertabend in der Mehrzweckhalle in Berg ein. Anschliessend feiern die sieben Musikantinnen und Musikanten der Erwachsenen-Bläserklasse unter der Leitung von Dirigentin Sarah Bächi ihren ersten Konzertauftritt, ganz romantisch mit dem «La Vie En Rose» von Edith Piaf.

Paul Keller, Präsident Musikgesellschaft Berg. Bild: Manuela Olgiati

Präsident Paul Keller freut sich über dieses Wiedersehen mit einer musikalischen Zeitreise vor Publikum. Mit «Frohes Wiedersehen» tritt die Musikgesellschaft Berg unter der musikalischen Leitung von Sarah Bächi schliesslich auf. Präsident Paul Keller sagt: «Sie, liebes Publikum, sind uns wichtig.» Unter dem Motto «Zeit meines Lebens» startete die Musikgesellschaft Berg nach der Pandemie mit frischem Elan in den Frühling. Mit bekannten Melodien aus der Zeit der Siebzigerjahre bis heute spielt der grosse Klangkörper zu Hits aus vergangenen Tagen.

Konzertbesucher sind begeistert

Rund 150 Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher nahmen am Samstagabend in der Mehrzweckhalle Berg an langen Tischen Platz. Das Moderatorenteam Margrit Steckeisen und Alois Brülisauer führten mit Hintergrundgeschichten durch diesen Konzertteil. Das «Heal The World» passe gut in diese Zeit, sagte Streckeisen. Auch «Tage wie diese» erklingen.

Die «Jungi Musig on Tour» stimmt unter der Leitung von Dirigent Dominik Slemenjak in den Konzertabend ein. Bild: Manuela Olgiati

Besucher rufen lauf: «Bravo.» Die freiwilligen Helfer vom Handharmonika-Club Berg servieren ein Nachtessen. Peter Oberhänsli, der Präsident des Handharmonika-Clubs, sagt:

«Wir freuen uns, dass wieder gesellige Anlässe stattfinden können.»

In Berg sei es eine schöne Tradition, dass sich Vereine bei einem öffentlichen Auftritt gegenseitig in der Festwirtschaft unterstützen.

Ein Danke an die treuen Musiker

Schliesslich ehrt Präsident Paul Keller langjährige Mitglieder: Roman Keller für zehn Jahre, Alois Brülisauer für 20 Jahre, Corinne Schefer für 35 Jahre, Rolf Hugelshofer für 45 Jahre und Paul Keller für 40 Jahre Vereinstreue. Der Applaus des Publikums ist gross.