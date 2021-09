Berg Marcel Zollikofer gewinnt die knappe Wahl in Berg An der Gemeinderats-Ersatzwahl vom 26. September setzt sich der parteilose Kandidat aus Graltshausen gegen den SVP-Ortsparteipräsidenten durch.

Marcel Zollikofer nimmt die Gratulationen seines unterlegenen Gegenkandidaten Benjamin Blatter entgegen. Bild: Mario Testa

Der Nordosten der Gemeinde Berg hat auch weiterhin einen Vertreter im Gemeinderat. Nach der Rücktrittsankündigung von Gemeinderat Markus Kressibucher aus Ast, trat Marcel Zollikofer aus Graltshausen an, um den Sitz für die nordöstlichen Dörfern von Berg zu halten – mit Erfolg. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Gegenkandidat Benjamin Blatter von der SVP, setzte er sich mit 477 zu 410 Stimmen durch. Da er im ersten Wahlgang auch das Absolute Mehr von 457 Stimmen schaffte, ist er gewählt und nimmt am 6. Oktober Einzug in den Gemeinderat.

«Ich hab mir vor der Wahl 51 Prozent Wahlchancen eingeräumt – und so ist es nun auch fast rausgekommen», sagt der frisch gewählte Berger Gemeinderat Marcel Zollikofer. Der eingangs erwähnte Ortsbezug habe sicher eine Rolle gespielt bei der Wahl. Sicher sei seine Bekanntheit höher, da ich hier aufgewachsen ist.

«Dass ich als parteiloser angetreten bin hat bei dieser Persönlichkeitswahl wohl weniger Einfluss gehabt.»

Er habe noch nie ein politisches Amt bekleidet und freue sich auf die neue Herausforderung.

Noch fehlt dem neu Zugezogenen die Bekanntheit

«Es ist natürlich schade, ich hätte mich über eine Wahl sehr gefreut», sagt Benjamin Blatter. «Aber die vielen Stimmen haben mich gefreut. Ich denke schon, dass mir etwas die Bekanntheit fehlt, da ich erst seit drei Jahren in Berg wohne», sagt der Präsident der SVP-Ortspartei. Ob er wieder einmal kandidieren werde, lässt er offen.

Gemeindepräsident Thomas Bitschnau informiert über das Wahlresutat am Apéro beim Schulhaus Neuwiesen Bild: Mario Testa

Der zurücktretende Markus Kressibucher sagt anlässlich des Wahlapéros vom Sonntagabend. «Schön, ist die Wahl schon entschieden und bleibt der Sitz dem Nordosten der Gemeinde. Fähig waren aber beide Kandidaten.»