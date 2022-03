Berg Lachen und lauschen: Fulminanter Start für Musik und Comedy Am Samstag gastierten «Dai Kimoto and his Swing Kids» und Claudio Zuccolini in Berg.

Bandleader Dai Kimoto führte durchs Programm beim Auftritt seiner «Swing Kids». Bild: Monika Wick

«Jeder kann Dirigent bei den Swing Kids werden. Man muss nur auf vier einzählen, den Rest machen sie selber», erklärt Dai Kimoto, Leiter der Band «Dai Kimoto and his Swing Kids». Fast macht es den Eindruck, dass das stimmt, denn die Jugendlichen musizieren mit so einer Souveränität, Freude und scheinbaren Leichtigkeit, die das Publikum von der ersten gespielten Note an in ihren Bann zieht. Das Ensemble gastierte am Samstag, mit Comedian Claudio Zuccolini, in der Mehrzweckhalle in Berg.

Organisiert wurde der Anlass «Konzert+Comedy» von kultureventberg. «Vor 16 Jahren, bei der Eröffnung dieser Halle, hat hier letztmals ein Event mit externen Künstlern stattgefunden», erklärt Hans Blaser. «Wir wollen das ändern und die Halle mit kulturellen Anlässen beleben», fügt das Mitglied von kultureventberg hinzu.

Das Publikum staunt über das Können

Obwohl die «Swing Kids» für den Bereich Konzert engagiert wurden, sorgt ihr Programm für eine Achterbahn der Gefühle. Das Staunen über das enorme Können der Jugendlichen wechselt sich mit herzhaften Lachern und emotionalen Momenten ab. «Um Mitglied bei den ‹Swing Kids› zu werden muss man einigermassen musikalisch sein, schön aussehen – was im Showbusiness sehr wichtig ist – und Eltern haben, die Millionäre sind», sagt Dai Kimoto schmunzelnd.

Erstaunlich ist, dass Dai Kimoto während des Konzerts spontan entscheidet, welches Lied als nächstes gespielt wird und die Jugendlichen dies scheinbar mühelos meistern. Dai Kimoto leitet die Band, in der Jugendliche aus Romanshorn und Umgebung musizieren, seit zwanzig Jahren. «Anfangs hat sie getönt wie eine Kinderguggenmusik und hat mir viele graue Haare beschert», sagt er lachend. Davon ist heute nichts mehr zu merken, die Jugendlichen musizieren auf höchstem Niveau, ohne dabei angestrengt zu wirken, auch wenn sie als Solisten oder Sänger wirken.

Nach der Musik sorgt Zuccolini für Lacher

Auch nach fast zwei Stunden möchten die rund 400 Zuschauer die «Swing Kids» noch nicht ziehen lassen. Mit tosendem Applaus und Stehenden Ovationen verlangen sie nach einer Zugabe, die sie mit «Downtown» auch erhalten. «Wir könnten euch noch stundenlang zuhören, aber hinter der Bühne wartet noch ein Künstler», leitet Hans Blaser zu Claudio Zuccolini über. Dieser erntet schon Applaus, während er die Bühne betritt.

Comedian Claudio Zuccolini sorgte für viele Lacher an diesem Abend Bild: Monika Wick

«Comedian ist ein lässiger Job. Da bekommt man schon Applaus, bevor man etwas gemacht hat», stellt er lachend fest. Weiter verrät er, dass er 1999 bei der Wahl Anita Burris zur Miss Schweiz schon einmal in Berg war. «Das war aber noch in der alten Halle und Beni Thurnherr hat den Anlass moderiert», erklärt er. Während einer knappen Stunde sorgt der Bündner, der in Zürich lebt, für herzhafte Lacher. Claudio Zuccolini ist ein genauer Beobachter seiner Mitmenschen und legt schonungslos ihre Schwächen offen. Oftmals erkennen sich Zuschauer selber oder andere im Gesagten und halten sich vor Lachen die Bäuche.