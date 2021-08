Berg Kampfwahl um einen Sitz im Berger Gemeinderat Am 26. September findet in der Gemeinde Berg die Ersatzwahl für den zurücktretenden Markus Kressibucher statt. Es kandidieren der parteilose Marcel Zollikofer und Benjamin Blatter von der SVP.

Der amtierende Berger Gemeinderat mit Markus Kressibucher (links) anlässlich der Gemeindeversammlung im Januar 2020. Bild: Mario Testa

Ein 40-jähriger Berger und ein 50-jähriger Graltshauser kandidieren um den frei werdenden Sitz im Berger Gemeinderat. «Weil ich in dieser Gemeinde wohne, möchte ich gerne darüber mitreden, was in der Gemeinde läuft», sagt Benjamin Blatter. Der verheiratete zweifache Vater arbeitet als Logistikleiter und ist Präsident der SVP-Ortspartei Berg-Birwinken. «Ich lebe zwar erst seit dreieinhalb Jahren in Berg, war aber an meinem früheren Wohnort in Bülach auch schon im Gemeinderat tätig.»

Benjamin Blatter, SVP, aus Berg. Bild: PD

Es gebe sicher noch beim einen oder anderen Punkt Verbesserungspotenzial in Berg. «Aber grundsätzlich bin ich zufrieden mit der Politik des Gemeinderats von Berg.» Er werde mit Flyern und Giveaways Wahlwerbung betreiben, sagt Blatter, der bereits vor drei Jahren zur Gesamterneuerungswahl des Gemeinderates antrat, zwar das Absolute Mehr erreichte, aber wegen 31 Stimmen Differenz zu Kristy Keller als Überzähliger ausschied. Dass er in der Person von Marcel Zollikofer nun erneut Konkurrenz bekommt für die Wahl, sei gut, findet Blatter.

«Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn ich alleine hätte antreten müssen. Für eine echte Wahl braucht es eine Auswahl.»

Auch Marcel Zollikofer begrüsst es, dass es zu einer Kampfwahl kommt um den Sitz im Gemeinderat. «Demokratie bedeutet ja, dass es nicht einfach einen Kandidaten für einen Sitz gibt. So haben die Einwohner der Gemeinde Berg eine Auswahl», sagt der verheiratete Vater eines Sohnes.

Graltshauser seit der Geburt

Zollikofer, der gelernte Elektromonteur, arbeitet als Sachbearbeiter bei der EKT AG. Er spiele schon länger mit dem Gedanken, für den Gemeinderat zu kandidieren, da ihn die Lokalpolitik sehr interessiere, er auch die Gründung des Dorfvereins mitorganisiert habe. Und da mit Markus Kressibucher ein Gemeinderat aus dem Dorf Ast nun ausscheide, sei für ihn als Graltshauser der richtige Zeitpunkt für eine Kandidatur gekommen.

Marcel Zollikofer, parteilos aus Graltshausen. Bild: PD

«Ich möchte, dass der Nordosten der Gemeinde weiterhin im Gemeinderat vertreten bleibt.»

Ihm liege die Gemeinde Berg am Herzen und deshalb möchte er sich einbringen. Und der Gemeinderat mache seine Sache sehr gut. «Die Entscheide liegen auf meiner Linie. Ich denke auch, sie haben ein gutes Verhältnis untereinander, deshalb läuft es wohl auch gut», sagt Marcel Zollikofer, der sich selbst als bürgerlich bezeichnet und sich für Beständigkeit einsetzen wolle.