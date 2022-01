Berg Gemeindepräsident nach Herzinfarkt in ambulanter Therapie: Umstrukturierung in der Exekutive nötig Bergs Gemeindepräsident Thomas Bitschnau befindet sich wohl auf dem Weg der Besserung, trotzdem lässt seine Genesung nur eine Teilzeitbeschäftigung von 50 Prozent zu. Das hat Umstrukturierungen in der Exekutive zur Folge. Des Weiteren wird die Gemeindeversammlung erneut an der Urne durchgeführt.

Thomas Bitschnau, Gemeindepräsident von Berg, befindet sich nach seinem Herzinfarkt auf dem Weg zur Besserung. Bild: Mario Testa

Der Berger Gemeindepräsident Thomas Bitschnau hat Ende September im vergangenen Jahr einen Herzinfarkt erlitten. Obwohl er sich auf dem Weg der Besserung befindet, ist er aufgrund einer ambulanten Rehabilitation, derer er sich unterziehen muss, noch nicht voll einsatzfähig. Bis auf weiteres ist er 50 Prozent krankgeschrieben. Das geht aus den Mitteilungen im Gemeindeblatt «Bergsicht» hervor. Damit die Geschäfte dennoch weiterlaufen, übernehmen die Gemeinderatskollegen vorübergehend gewisse Dossiers. Dies führt zu einer neuen Aufgabenzuteilung in der Berger Exekutive.

Gemeinderat Robert Schneider übernimmt neu als alleiniger Vize-Gemeindepräsident und wird auch den Vorsitz in der Baukommission führen, bis Thomas Bitschnau diese Aufgabe wieder übernehmen kann. Gemeinderätin Margrit Streckeisen nimmt neu Einsitz in der Baukommission. Damit sollen die Geschäfte, welche die Baukommission zu behandeln hat, weitergeführt werden können.

Gemeinderat Beat Keller übernimmt neben seinem bisherigen Ressort Umwelt zusätzlich das Ressort Sicherheit. Für das neu gewählte Exekutivmitglied Marcel Zollikofer beginnt das Amt des Gemeinderats mit dem Vorsitz im Ressort Versorgung.

Urnenabstimmung statt Gemeindeversammlung

Erneut wird in Berg an der Urne abgestimmt. Die letzte Versammlung in der Gemeinde fand im Januar 2020 statt – die erste und bisher einzige Versammlung des Berger Gemeindepräsidenten Thomas Bitschnau. Der Gemeinderat hat sich im Dezember entschieden, aufgrund der sich stark verschärfenden Situation rund um die Pandemie statt einer Budgetgemeindeversammlung ein weiteres Mal eine Urnenabstimmung durchzuführen.

Diese findet am 13. Februar, gleichzeitig mit den nationalen Wahlen, statt. «Die im Dezember drastisch angestiegenen Zahlen bei den Infektionen und eine unsichere Entwicklung bei den mutierten Virusvarianten dürften viele Personen von einer Teilnahme abhalten», schreibt die Exekutive in ihrer Mitteilung.

Eine Urnenabstimmung ermögliche es jedoch allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, trotz der epidemiologischen Lage an den Abstimmungen teilzunehmen. Es wird über folgende Geschäfte befunden: Zwei Einbürgerungsgesuche sowie das Budget 2022 der politischen Gemeinde und das Budget 2022 der Technischen Gemeindebetriebe. Die Botschaft wird den Stimmberechtigten im Januar zugestellt.