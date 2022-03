Berg Charmante junge Akrobatinnen und Akrobaten Das Schauturnen der Muki, Mädchen- und Jugendriegen in Berg begeisterte die vielen Gäste in der Mehrzweckhalle. Das Motto der Show vom Samstagmorgen war «Wenn ich mal gross bin ...».

Die Gruppe «Mädchen gross» führt eine Darbietung als Bauarbeiterinnen auf. Bild: Manuela Olgiati

Vor vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in der Mehrzweckhalle zeigen die rund 150 Kinder des STV Berg-Nachwuchses am Samstagmorgen, was sie in den vergangenen Wochen mit ihren Leiterinnen im Training einstudiert hatten. «Wenn ich mal gross bin …» lautet das Motto des Schauturnens.

Angela Bötschi, Hauptleiterin Jugend. Bild: Manuela Olgiati

Die Leiterinnen und Leiter des STV Berg haben mit den jungen Turnerinnen und Turnern ganze Arbeit geleistet. Dass arbeiten Spass bereiten kann, erleben die Besucherinnen und Besucher hautnah mit. «Das Schauturnen kommt sehr gut an. Es gibt den jungen Turnerinnen und Turnern die Chance zu zeigen, was sie können», sagt die Hauptleiterin Jugend Angela Bötschi.

Sportlich und kreativ

Das Schauturnen findet in Berg alle zwei Jahre statt. Dieses Jahr beteiligen sich die Gruppen des Muki-Turnens, der Jugendriege und der Mädchenriegen. Die turnbegeisterten Kinder und Jugendlichen zwischen drei und 14 Jahren präsentieren in der Mehrzweckhalle in Berg Kunststücke zu mitreissender Musik. Die Riegen beweisen grosses Ideenreichtum.

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen die Vorführungen am Schauturnen in Berg. Bild: Manuela Olgiati

Erst gibt es auf dem Bauernhof zu tun. Auf Spielzeugtraktoren düsen die kleinsten Kinder vom Muki-Turnen in die Halle. Noch begleiten die Mütter und ein Grossvater die jungen Turnerinnen und Turner und zeigen gemeinsam vielseitigen Turnspass an Geräten. Danach geht's ab mit Sirene bei den Mädchen der ersten und zweiten Primarklassen mit einem Tanz.

Und danach treten die Köchinnen mit einem Tanz und Bodenturnen ganz sportlich in Aktion. Die Jugendriege demonstriert anschliessend eine atemberaubende Akrobatikshow am Trampolin. Zum Thema Bauarbeiterinnen haben die Grössten eine attraktive Turnshow am Barren und am Boden vorbereitet.

Die kleinsten Turnerinnen und Turner kurven mit ihren Müttern durch die Halle. Bild: Manuela Olgiati

Es bereitet den Kindern und Jugendlichen sichtlich Freude. Auch den Besucherinnen und Besuchern gefällt das Programm. «Ohne die Eltern auf den Zuschauertribünen wäre das Schauturnen nur halb so schön», sagt Bötschi. Der Applaus zwischen den einzelnen Aufführungen und zum Schlussbild ist gross.