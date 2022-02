Berg Budget und altes Schulhaus: Doppelter Urnengang für die Stimmberechtigten in Berg und Birwinken Am Sonntag entscheiden die Stimmberechtigten der Volksschulgemeinde Berg-Birwinken an der Urne über das Budget 2022 und die Freigabe zum Verkauf des nicht mehr genützten Schulhauses Birwinken. Auch die Gemeinde Berg bittet an die Urne.

Das Schulhaus in Birwinken will die Schulgemeinde verkaufen. Es wird seit vergangenem Sommer nicht mehr für den Unterricht genützt. Bild: Mario Testa

Im Jahr 1890 wurde das Schulhaus in Birwinken errichtet. Vergangenen Sommer hat es nach 131 Jahren als Bildungsstätte ausgedient. «Wir haben in Mattwil einen Ergänzungsbau am Schulhaus errichtet und nun werden alle Schülerinnen und Schüler dort unterrichtet», sagt Benno Rast, Präsident der Volksschulgemeinde Berg-Birwinken (VSBB).

«Das Schulhaus in Birwinken kann man schulisch nicht mehr nützen.»

Die Kinder aus Birwinken mussten fürs Turnen oder den Werkunterricht immer nach Mattwil. Zudem fehlt es im Schulhaus in Birwinken an Gruppenräumen. Die obere Etage wird schon länger als Wohnung genützt und nur noch im Erdgeschoss fand der Unterricht statt.

Wert von knapp einer Million

Das Schulhaus steht auf einer gut 1200 Quadratmeter grossen Parzelle. Der Wert der Liegenschaft hat die Behörde schätzen lassen, er entspricht rund 875'000 Franken. «Wer die Liegenschaft kauft, muss sich bewusst sein, dass die Parzelle in der öffentlichen Bauzone liegt und das Gebäude denkmalgeschützt ist», sagt Benno Rast. Diese beiden Faktoren verhindern einen uneingeschränkten Um- oder Ausbau. Sonst wäre der Liegenschaftswert wohl noch deutlich höher ausgefallen.

Benno Rast, Präsident Volksschulgemeinde Berg-Birwinken. Bild: Mario Testa

Am Sonntag befinden die Stimmberechtigten nun in einem ersten Schritt darüber, ob die Schulbehörde den Verkauf angehen darf. «Falls wir die Zustimmung erhalten, werden wir die Liegenschaft inserieren und Angebote einholen. In einem zweiten Schritt können die Stimmberechtigten dann über den konkreten Verkauf mit einem verbindlichen Kaufpreis entscheiden», sagt Benno Rast. Dieses Vorgehen habe die Behörde gewählt, damit keine unnötigen Kosten und Umtriebe entstehen.

«Wenn wir zuerst inserieren, der Verkauf dann abgelehnt würde, hätten wir unnütz Zeit und Geld verbraucht.»

Auch über das Budget 2022, das bei Ausgaben von 9,72 Millionen Franken und Einnahmen von 10,20 Millionen Franken ein Überschuss von gut 480'000 Franken vorsieht, sowie über den gleichbleibenden Steuerfuss von 95 Prozent entscheiden die VSBB-Stimmberechtigten am Sonntag. Der Überschuss kommt dabei nur zu Stande, da der geschätzte Wert des Schulhauses Birwinken von 875'000 Franken ins Finanzvermögen überführt werden muss. Rein betrieblich gesehen rechnet die Behörde für das laufende Jahr mit einem Defizit von 390'000 Franken.