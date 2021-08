Berg Auch bei der siebten Durchführung war das Fussballcamp in Berg ein Erfolg Bewegung und Spass mit Freunden und Geschwistern geniessen in den Schulferien oberste Priorität. 78 Kinder und Jugendliche nahmen vergangene Woche am von MS Sports organisierten Raiffeisen Football Camp teil.

Die Teilnehmer der Fussballwoche in Berg. Bild: PD

(red) Auf der Sportanlage Maienägger waren in den Sommerferien wieder Action und Spass angesagt. Man hörte die Kids schon von weitem lachen, sich gegenseitig anfeuern und dem Ball nachjagen. Auch im siebten Jahr war die Durchführung des Raiffeisen Football Camps wieder ein voller Erfolg – nicht nur die Kids, auch der gesamte Trainerstaff war begeistert.

Rundum betreuter Tagesablauf

Im fünftägigen Fussballcamp wurden die Kinder rundum versorgt. Das tägliche Programm dauerte jeweils von 10 bis 16 Uhr und enthielt zwei Trainingseinheiten mit einem motivierten und ausgebildeten Trainerteam. Für ein leckeres, täglich frisch gekochtes Mittagessen sorgte das Restaurant Schloss Seeburg in Kreuzlingen. Nach dem Mittagessen wurden abwechslungsreiche Mittagsprogramme zur Erholung durchgeführt. Als Highlight galten die Suche nach dem Kuoni-Penaltykönig oder auch die Raiffesen Super Games. Das grosse Abschlussturnier am letzten Camptag in Form der Brack.ch-Mini-WM rundete eine tolle Campwoche ab. Als Andenken konnten die Kids die gesamte Ausrüstung sowie auch einen Erima-Ball behalten und erhielten zusätzliche Geschenke.

Campleiter Simon von Bergen zieht eine positive Bilanz: «In Berg läuft alles Hand in Hand. Viele Kinder sind bereits seit mehreren Jahren dabei, was uns freut. Auch wenn es ab und zu ein wenig Geduld braucht, entschädigen das Lachen der Kinder und die tollen Rückmeldungen mehrfach dafür.»