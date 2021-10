Berg Adonia-Musical ist emotional mit gängigen Liedern zum Mitsingen Der Adonia-Teens-Chor gastierte im Saal der Mehrzweckhalle Berg mit dem Musical «Maria Magdalena». Das Publikum war begeistert.

Die Schauspielgruppe der biblischen Geschichte wird vom Adonia-Chor im Hintergrund begleitet. Bild: Manuela Olgiati

Mit «Maria Magdalena» bringt Adonia die emotionale Geschichte der ersten Augenzeugin der Auferstehung von Jesus Christus auf die Bühne. Es ist eine gelungene Aufführung. Im Publikum sitzen Eltern, Freunde und Angehörige der jungen Darstellerinnen und Darsteller. Zu erleben ist diese biblische Geschichte als mitreissendes Adonia-Musical.

Jonas Hottiger ist Geschäftsführer und Chorleiter von Adonia. Bild: Manuela Olgiati

Er habe sich gefreut, nach zweieinhalb Jahren coronapandemiebedingter Pause endlich wieder ein Camp durchzuführen, sagt Adonia-Geschäftsführer Jonas Hottiger. Am Samstag war die vierte, gelungene und letzte Aufführung im Thurgau mit ergreifenden Texten über die Hoffnung und die Liebe Gottes.

Hottiger spricht von einer «super Dynamik». «Wir haben die Lieder in nur drei Tagen einstudiert», sagt er. Dieses Camp fand in Weinfelden statt. Hottiger ist auch der musikalische Leiter des Chors mit stimmigen Liedern. Es sind Lieder zum Mitsingen.

Freude herrscht

Die hauseigene Band umrahmt die Geschichte instrumental. Klare und schöne Solostimmen heben sich vom Gesamtchor ab. Nebst dem Singen im Chor lernten die 55 Jugendlichen aus dem Thurgau und der Ostschweiz im Alter zwischen 13 und 20 Jahren auch das Theater sowie Choreografien. Lebendig und begeistert spielen sie ihre Rollen.

Bild: Manuela Olgiati

Die biblische Geschichte handelte von Maria Magdalena. In der dunkelsten Phase ihres Lebens trifft Maria aus Magdala den Wanderprediger Jesus, der ihre Situation sogleich zum Guten wendet. Es finden verschiedene Szenenwechsel statt, bis Maria sich dem Jüngerkreis anschliesst und diesen auch finanziell unterstützt. Aus den gemeinsamen Erlebnissen erkennt sie, dass Jesus weit mehr als ein Prediger und Heiler ist.

Doch als er in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verhaftet und hingerichtet wird, bricht für Maria eine Welt zusammen. Doch diese Trauer dauert nicht mehr lange und die Geschichte nimmt ein glückliches Ende. Der Applaus des Publikums ist gross. Die Adonia-Musicals gibt es seit 1979. Adonia bietet auch in der kommenden Zeit Camps für Kinder und Jugendliche an.