Beni Turnheer erzählt beim Weinfelder Messestart aus dem Nähkästchen: «Ich habe ein Piratenzimmer»

Krawatten, Anzugshosen, weisse Hemden. Dazwischen die elegante Kleidung der Regierungspräsidentin. Leuchtend rote Lippen, ein herzliches Lachen. Cornelia Komposch fühlt sich in der Weinfelder Messehalle sichtlich wohl. Vielleicht hat ihr der künftige Stadtpräsident Max Vögeli auch einen guten Witz erzählt. Das bleibt wohl ihr Geheimnis.

Fast alles, was in Weinfelden Rang und Namen hat, tummelt sich beim Messerestaurant in der grossen Halle auf dem Marktplatz. Alle warten gespannt auf «Beni National».

Die Begrüssung von Messeleiter Gregor Wegmüller fällt länger aus, als er wahrscheinlich beabsichtigt hat. Den Satz «ich will nicht mehr länger werden», degradiert er zur Floskel. Doch bis er pflichtbewusst den Ausstellern und Gästen sowie den Sponsoren gedankt hat, vergeht so seine Zeit. Zudem gibt es in diesem Jahr wieder einiges anzupreisen: über 160 Aussteller. «Die ‹inhaus› ist so gross wie noch nie», sagt Wegmüller. Wie ein Rundgang durchs Gelände zeigt: Er übertreibt nicht. Zu entdecken gibt es einiges.

Fast alles aus der Region rund um das Thema Wohnen präsentiert sich an der «inhaus» im Messezelt. Die Ausstellung lockt mit Küchengeräten, Staubsaugern oder den neusten Trends in Sachen Badewanne. Zwischendrin kleine, feine Gärten. Grüne Oasen inmitten von Saunen, Katalogen, Fliegengittern.

Unverhofft fesselt das Auge der Anblick eines Zapfhans. Mit Mosaikfliessen in Rottönen und dem Spiegel hinten dran mutet er an, als ob es eine neue Einrichtungsidee fürs Bad wäre. Bierschampoo direkt vom Zapfhahn? Doch nein, es sei nur für die Gäste gedacht, sagen die Herren am Stand. Schade.

Dann geht’s ab in die Dunkelkammer. Doch so dunkel ist sie gar nicht. Eher kalt. Die Kammer der Kälte. Veranschaulichen sollte sie die verschiedenen Beleuchtungstypen. Diesen Auftrag erfüllt sie voll und ganz. Grosse Deckenlampen hier, kleine Spots dort. Dann wechselt die Beleuchtung auf Grün. Die «inhaus»: farbig, frisch und frech (sba)