Beim Strassenfestival in Amriswil sind noch attraktive Standplätze zu haben Nachdem die erste Reservations-Phase vorbei ist, können die Interessenten über Internet die frei gebliebenen Flächen auswählen. Sie können dabei auch gleich sehen, wer die künftigen Nachbarn sind. Rita Kohn

Das Strassenfest in Amriswil ist ein beliebter Anlass, um gemeinsam zu feiern und zu essen. (Bild: Donato Caspari / 04.07.2015.

Der Frust ist gross: Just die Standfläche, für die man sich interessierte, war innert Sekunden reserviert. Einzelne Interessenten blieben bei der Vergabe der Standplätze für das diesjährige Strassenfestival auf der Strecke. Doch nach dem ersten Reservations-Hype klärt sich die Lage: Einige grössere und verschiedene kleinere Stände sind wieder zu haben. Damit ergibt sich eine zweite Chance für jene, die Anfang Januar das Einsehen hatten.

«Wir sind uns dessen bewusst, dass das beim einen oder anderen Interessenten Enttäuschung auslöst», sagt Pascal von Büren, beim OK zuständig für die Standbelegung. Er weiss, dass sofort nach Aufstarten der Buchungsmöglichkeiten die begehrtesten Flächen weg sind. «Da ist wirklich Schnelligkeit gefragt», bestätigt er. Aber Kritik am Vergabe-System nimmt er gelassen. «Wir haben alle Möglichkeiten geprüft, ein möglichst faires System anzubieten.»

Es gab immer Diskussionen bei der Vergabe der Plätze

Bevor es die Reservierung über Internet gegeben hat, war ein OK-Mitglied damit beschäftigt, die Reservationen zu sammeln und die Stände dann nach dem Datum des Reservations-Eingangs zuzuteilen. Das war nicht nur sehr aufwendig, es führte zu ständigen Diskussionen. «Es tauchten immer mehr Sonderwünsche auf: Beispielsweise, dass man nicht neben bestimmten Betreibern stehen möchte, oder dass man nur einen ganz bestimmten Stand haben wollte, auch wenn jemand anders diesen schon vorher gebucht hatte.»

«Wir mussten uns für ein System entscheiden, das möglichst gerecht ist, den Aufwand für das OK dabei aber in Grenzen hält», sagt Andreas Müller vom Strassenfestival-OK. Entstanden ist das Buchungssystem über Internet. Mit eben dem Erfolg, dass ein paar Wochen nach der ersten Reservationswelle einige Stände wieder frei gegeben sind. Grund dafür seien unter anderem Doppelbuchungen durch verschiedene Vereinsmitglieder, sagt Pascal von Büren. «Wenn es gut läuft, sprechen sich die Betreffenden dann innerhalb kürzester Zeit ab und geben die Flächen frei, die sie nicht benötigen.» Es könne aber auch sein, dass das erst nach einer gewissen Zeit geschehe.

Die Flächen werden bis zum Anlass ausgebucht sein

Nach zwei Wochen muss die Reservation bestätigt sein

Zwei Wochen nachdem die Reservation erfolgt ist, muss sie bestätigt sein, ansonsten der Stand wieder frei gegeben wird. «Wir schreiben die Leute an und machen sie darauf aufmerksam, sagt Pascal von Büren. Wenn dann keine Reaktion kommt, wird der Stand anderweitig vergeben.

Nervös, weil noch nicht alle Stände gebucht sind, werden die OK-Mitglieder nicht. Sie wissen, dass bis zum Strassenfestival die Flächen weg sind. Wer allerdings zu spät reagiert, verpasst die Möglichkeit, mit seinem Angebot in den Führer aufgenommen zu werden. Es seien übrigens nicht nur Stände willkommen, die Kulinarisches anzubieten hätten. «Egal, ob jemand Gegenstände verkaufen oder ein Büchsenwerfen veranstalten will, jeder kann den Stand so verwenden, wie er möchte.»