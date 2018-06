Beim Sporttag der Kreuzlinger Oberstufen räumt das Schulhaus Remisberg ab Am Mittwoch traten gut 200 Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen im Stadion Burgerfeld bei besten Bedingungen gegeneinander an. Martina Eggenberger Lenz

Weitsprung war eine der Einzeldisziplinen. Bild:PD

Im Einzelwettkampf (80m- Lauf; 2000m- Lauf; Weitsprung; Kugelstossen) ging sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen der Sieg an das SSZ Remisberg. Bei den Mädchen siegte Rita Schläpfer vor Nina Blaser (SSZ R) und Julija Dimitrijevic (SSZ Pestalozzi). Bei den Jungen ging der Sieg an Emrah Bajramoski. Auf den Plätzen zwei und drei folgten ihm Diogo Pinto Fernandes (SSZ Egelsee) und Luis Olbrecht (SSZ R).

Ronja Wolf und Luis Olbrecht gewinnen Kids Cup

Auch im in den Sporttag integrierten UBS Kids Cup bestehend aus den Disziplinen 60m- Lauf, Weitsprung und Ballwurf gingen die Siege an Schülerinnen und Schüler des SSZ Remisberg. Es gewann bei den Mädchen Ronja Wolf vor Julija Dimitrijevic (SSZ P) und Rita Schläpfer (SSZ R). Bei den Jungen siegte Luis Olbrecht. Auf den zweiten Rang kam Faid Bajramoski (SSZ R). Platz drei ging an Diogo Pinto Fernandes (SSZ E).

Remisberg hat auch bei der Staffel die Nase vorn

Höhepunkt der Veranstaltung waren die Staffelwettbewerbe: In der Kategorie Klassenstaffel - hier wurde aus den Zeiten aller Staffeln einer Klasse eine Durchschnittszeit ermittelt - gewann die Klasse G2a vor der E2b (beide SSZ P) und der G2b vom SSZ R. Bei der Schulhausstaffel mit den schnellsten Schülern der zweiten Klassen eines Oberstufenzentrums setzte sich die Staffel 2 des Schulhauses Remisberg durch; gefolgt auf Platz 2 von der Staffel 1 des Schulhauses Egelsees und der Staffel 1 des Schulhauses Remisberg.

Die Veranstaltung konnte ohne nennenswerte Verletzungen von SchülerInnen beendet werden, wie die Schulverantwortlichen mitteilen. (pd)