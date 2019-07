Beim Konzert in Kreuzlingen zeigen zwei Blasorchester Höchstleistung

Im Jahr 2018 durfte das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen unter der Leitung seines Dirigenten Stefan Roth mit dem weltbekannten Schweizer Komponisten, Dirigenten und Flötisten Franco Cesarini an den «Symphonia Classic»-Konzerten zusammenarbeiten. Cesarini leitet seit über 20 Jahren das Civica Filarmonica die Lugano. Aus dieser Zusammenarbeit entstand schliesslich der Wunsch, zwei Doppelkonzerte durchzuführen. Am vergangenen Sonntag spielten die Luganesi nun zum ersten Mal seit 2011 wieder in der Deutschschweiz. Das «Rückspiel» findet am 10. Mai im Rahmen eines Muttertagskonzertes in Lugano statt. (red)