Beim Campingplatz Leutswil lässt die Sitter das Herz von Geologen höher schlagen

Flüsse transportieren Gestein aus den Gebirgen in die Ozeane. Auch die Sitter ist Teil dieses Förderbandes, das Kies, Sand und feine Schwebefracht aus den Vor- alpen via Thur und Rhein in die Nordsee transportiert. Über Millionen von Jahren werden so ganze Gebirge abgetragen.

An der Sitter lassen sich im Kleinen die Prozesse der Flussdynamik (Erosion, Transport und Ablagerung) beobachten und verstehen. Seit dem Abschmelzen der eiszeitlichen Vorlandgletscher vor rund 18000 Jahren fliesst die Sitter im heutigen Kastental. Sie hat sich dabei rund 50 Meter in die umliegende, von den Gletschern geformte Landschaftsoberfläche eingeschnitten.

An der Felswand am linken Sitterufer hat die Erosion des Flusses die Festgesteine des Untergrunds aufgeschlossen, welche als Molasse bezeichnet werden. Diese Sedimentgesteine wurden vor rund 12 bis 15 Millionen Jahren als Schlamm, Sand und Kies im Vorland der entstehenden Alpen abgelagert.

Die Sitter formt ihren Lauf im Wesentlichen durch drei Prozesse: Abtragung von Gestein, Transport von Gestein und Ablagerung von Gestein. Beim Standort der Geotop-Tafel sind alle drei Prozesse gleichzeitig aktiv, wenn auch an verschiedenen Stellen im Flussbett. (red)

Zitiert aus dem Faltprospekt «Die Sitter bei Lütschwil».