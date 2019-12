Beim Bischofszeller Schutzplan wird Rechtssicherheit angestrebt 

Die Fragestunden finden statt am Mittwoch, 8. Januar 2020, und am Montag, 13. Januar 2020, jeweils in der Zeit von 17.30 bis 20 Uhr im Bürgersaal des Rathauses der Stadt Bischofszell an der Marktgasse 11. Die Unterlagen können über die Webseite der Stadt (www.bischofszell.ch) unter der Rubrik Aktuelle Neuigkeiten oder Projekte / Revision Ortsplanung bezogen werden.