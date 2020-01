Beim Arboner Saurer Museum ist man überzeugt von der Idee einer neuen «Wunderbar»

Der TZ-Artikel zum geplanten Abbruch des beliebten Hotel Wunderbar direkt am See hat auf Facebook in der Gruppe «Du bisch vo Arbon wenn ...» eine Diskussion mit über 20 Kommentaren ausgelöst. Die meisten äusserten ihr Bedauern: «Ohni d’Wunderbar isch’s keis richtigs Arbon meh», schrieb ein User. Jemand anders fand: «Es chunt nix ad Wunderbar mit so coole Agebot und so viel Herzbluet ane.» Jemand machte seinem Ärger Luft, dass anstelle der ‹Wunderbar› wohl bald wieder überteuerte Wohnungen für «reiche Ärsche» entstünden. Und jemand schrieb: «Das wusste man aber schon lange.»