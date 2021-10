Begrüssung «Erfolg kam so plötzlich wie Corona»: Vize-Europameisterin Steffi Häberlin erzählt in Birwinken aus ihrem Leben Die im Ort wohnende Mountainbike-Fahrerin stand am Samstag Gemeinderat Peter Brühlmann Red und Antwort beim Neuzuzügerabend in Andwil.

Mountainbikerin Steffi Häberlin nimmt Geschenke von Gemeinderat Peter Brühlmann entgegen. Bild: Monika Wick

«Sie haben eine gute Wahl getroffen – wahrscheinlich die Beste», sagt Peter Brühlmann. Diese Worte richtet der Gemeinderat der politischen Gemeinde Birwinken an diejenigen Personen, die in den letzten drei Jahren in die Gemeinde gezogen sind. Am Samstag richtete die Gemeinde für die Neuzuzüger in der Turnhalle in Andwil einen abwechslungsreichen Anlass aus. Noch vor dem offiziellen Teil hatten sie die Gelegenheit, sich an den zahlreichen Tischen darüber zu informieren, welche Vereine und Institutionen in der Gemeinde existieren. Daneben nutzen sie die Gelegenheit, sich mit Mitgliedern der Gemeindebehörde oder anderen Teilnehmern des Anlasses auszutauschen.

Gemeindepräsident Peter Stern. Bild: Monika Wick

Den Part, den Neuzuzügern die Gemeinde vorzustellen, übernimmt Gemeindepräsident Peter Stern. Unter anderem erfahren die Anwesenden, dass in der 12,35 Quadratkilometer grossen Gemeinde aktuell 1351 Personen leben. Mit einem Augenzwinkern meinte er:

«Der Anteil an Frauen und Männern ist fast ausgeglichen. Es hat aber nicht für jeden Mann eine Frau, einige müssen auswärts schauen.»

Steffi Häberlin ist erst kürzlich auf den Geschmack gekommen

Besondere Ehre wird Steffi Häberlin zuteil. Die Happerswilerin ist aber keine Neuzuzügerin, sondern erreichte vor kurzem den Vize-Europameistertitel im Mountainbike-Fahren in der Kategorie Elite. Im Interview mit Peter Brühlmann erfahren die Gäste, das Steffi Häberlin mit Mädchenriege, Seifenkistenrennen oder Joggen polysportiv unterwegs war. «Mit dem Mountainbike fahren habe ich erst im letzten Jahr begonnen. Der Erfolg kam für mich so plötzlich wie Corona», sagt sie lachend. Abschliessend überreicht Peter Brühlmann der 23-Jährigen ein Handtuch und meinte:

«Damit kannst Du weiterhin deine Gegnerinnen abtrocknen.»

Für die musikalische Umrahmung des Anlasses sorgt der Handharmonika-Club Berg. Er überbrückt auch die Zeit bis zum gemeinsamen Spaghetti-Essen.