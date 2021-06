Bedrohte Insekten Paarungszeit im Riet: Im Naturschutzgebiet zwischen Gottlieben und Ermatingen gibt es Sibirische Winterlibellen Mit dem Experten Gerhard Stalder machen wir uns auf die Suche nach der seltenen Sibirischen Winterlibelle. Sie vermehrt sich zwischen Gottlieben und Ermatingen und überwintert jeweils an den Lengwiler Weihern.

Gerhard Stalder sucht im Ermatinger Riet nach der Sibirischen Winterlibelle. Bild: Inka Grabowsky

Es ist heiss, sonnig und windstill an diesem Tag im Ermatinger Riet: Ideale Bedingungen, um Libellen bei der Paarung zu beobachten. Dafür lohnt es sich, Gummistiefel und lange Hosen anzulegen. Einer der wenigen Menschen, die das Naturschutzgebiet auch abseits der Wege betreten darf, ist Gerhard Stalder aus Sommeri. Er fotografiert seit elf Jahren die Insekten und hat sich dabei zum Experten entwickelt.

Da, eine Königslibelle! Hier, eine Hufeisen-Azurjungfer und ein Vierfleck. Dann noch eine blutrote Heidelibelle. Für die gelbe Keiljungfer – eigentlich eine Spezialität des Seerheins hier – ist es noch etwas zu früh. Dafür sehen wir die grosse Pechlibelle sogar im Paarungsrad. Und schliesslich an einem Stängel entdecken wir die Sibirische Winterlibelle.

Eine Sibirische Winterlibelle: In der aktuellen Lebensphase sind ihre Augen blau. Bild: PD/Gerhard Stalder

Von den 76 Libellenarten der Schweiz leben im Thurgau dank der Naturschutzgebiete 55. Stalder mag sie alle, doch die Sibirische hat es ihm besonders angetan.

Nur knapp vier Zentimeter lang

Die Tiere sind trotz ihrem Namen durchaus Einheimische. In der Schweiz finde man sie nur noch in Altenrhein und hier im Thurgau, sagt Stalder.

«Wir sind halt ganz am süd-westlichen Rand ihres Verbreitungsgebiets.»

Es gebe sie aber auch im östlichen Norddeutschland, im Piemont und durch Russland bis hin nach Japan.

Unscheinbar sind die Insekten, braun wie ein alter Zweig und nur knapp vier Zentimeter lang. In der jetzigen Lebensphase haben sie immerhin blaue Augen. Wenn sie still an einer Pflanze sitzen, hat man keine Chance sie zu sehen. Wenn das Zweiglein aber plötzlich herumzuschwirren beginnt, dann weiss man, dass man eine Winterlibelle gesehen hat. Ob es dann eine Gemeine oder eine Sibirische ist, zeigt erst der Blick aufs vergrösserte Foto. Der Experte sagt:

«Die Sibirischen haben eine Ausbuchtung am Thoraxstreifen.»

Der Laie merkt sich: An der Brust haben Sibirische Winterlibellen einen Fleck mehr als die Gemeinen Winterlibellen. Der Unterschied hat den Hobby-Fotografen fasziniert.

Eigentlich hatte er sich auf spektakuläre Schmetterlinge spezialisieren wollen, erzählt er.

«Aber dann tauchte in unserem Garten eine Blaugrüne Mosaikjungfer auf. Davon wollte ich mehr sehen.»

Gleich bei seinem ersten Versuch, Winterlibellen in ihrem Winterquartier am Lengwiler Weiher zu finden, gelangt ihm ein perfektes Bild: eine Gemeinde und eine Sibirische gemeinsam auf einem Grashalm. Seitdem forscht er immer weiter zu den einzigartigen Insekten.

Die Larven brauchen Wasser



Im Riet zwischen Gottlieben und Ermatingen pflanzen sich die Libellen fort. Je nach Wetter beginnt die Paarungszeit Ende März, Anfang Juli ist sie endgültig vorbei. «Das Männchen packt sich das Weibchen im Flug oder holt es vom Halm», sagt Gerhard Stalder unromantisch, «dann bilden die beiden ein Paarungsrad.»

Sibirische Winterlibellen bei der Paarung. Bild: PD/Gerhard Stalder

Romantisch betrachtet: Sie formen mit ihren Körpern ein Herz, während das Sperma den Besitzer wechselt. Die Weibchen legen Eier in einen dicken Grashalm oder ein geeignetes Blatt.

Die Spuren der schrägen Bohrlöcher sind verräterisch für das Auge eines Fachmanns. Die Embryonalentwicklung dauert zirka zwei Wochen. Wenn sie Glück haben und ihre Mutter das Blatt und den Zeitpunkt gut gewählt hat, befindet sich Wasser unterhalb der Pflanze. Sie fallen hinein und entwickeln sich in zwei Monaten als Larve. Das sei der Grund, weshalb die Überschwemmungsgebiete vor Gottlieben unter Naturschutz stehen müssten, sagt Stalder.

«Ohne Wasser im Riet können die Larven sich nicht entwickeln und überleben.»

Spielt das Wetter nicht mit, und lässt den Wasserstand nicht zur richtigen Zeit auf die richtige Höhe steigen, gibt es im folgenden Jahr viel weniger Libellen. 2017, 2018 und 2020 waren zu trocken, deshalb ist die Anzahl der Insekten gesunken. Mal sehe er hundert, mal nur ein Dutzend Tiere, sagt Stalder.

«Dieses Jahr war der Boden gegen Ende Mai teilweise schön nass und ab Anfang Juni gut überschwemmt. Das ist gut für die Larvenentwicklung.»

Dichter am Seerhein gäbe es naturgemäss mehr Wasser, doch der Lebensraum der Larven muss ruhig, ungestört und relativ warm sein. «Überschwemmte Seggen-Rieder, in denen der Wellenschlag durch Boote von der Vegetation gebremst wird, sind ideal.» Als Larven leben Winterlibellen etwa zehn Wochen, als fliegendes Insekt zehn bis elf Monate. Andere Arten überwintern als Ei oder Larve und fliegen nur ein oder zwei Monate.

Durch frei laufende Hunde gefährdet

Diese spezielle Eigenschaft birgt ein besonderes Risiko. Ab Oktober ziehen sich die Winterlibellen vom Seerhein zum Beispiel an die sechs Kilometer entfernten Lengwiler Weiher zurück. Dort sitzen sie bei niedrigen Temperaturen starr an einem Halm.

Eine Sibirische Winterlibelle bei den Lengwiler Weihern in der Winterstarre. Bild: PD/Gerhard Stalder

Nur wenn die Sonne sie aufwärmt, fliegen sie vielleicht einmal im Umkreis von wenigen Metern umher. Stalder sagt:

«Wenn ein Hund unabsichtlich eine Libelle von ihrem Halm abstreift und auf sie tritt, hat sie keine Überlebenschance.»

Dessen sollte sich jeder Hundehalter bewusst sein, wenn er sein Tier im Naturschutzgebiet frei herumlaufen lässt, fügt er hinzu. Bis zu 119 Tage hat Gerhard Stalder schon fünf eigens markierte Winterlibellen begleitet. Nur drei von ihnen haben die kalte Jahreszeit überlebt.