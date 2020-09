Beachvolleyballprofi Marco Krattiger sieht nach Platz fünf an der EM so viel Potenzial wie lange nicht mehr Der Thurgauer Beachvolleyballprofi Marco Krattiger und sein neuer Partner Florian Breer machen Lust auf das Olympiajahr 2021. Zuletzt hielten die beiden der Weltelite mit Bravour stand. Und das, obwohl die EM in Lettland coronabedingt als surreale Titelkämpfe in die Geschichte eingehen.

Die als Nummer 25 gesetzten Marco Krattiger (rechts) und Florian Breer wurden an der EM erst im Viertelfinal gestoppt. Bild: Toms Kalnins/EPA

Für Marco Krattiger kommen die Ferien höchst ungelegen. Nach den Europameisterschaften von vergangener Woche in Lettland ist der Spielkalender der Beachvolleyballer bis 2021 wieder leer. In Europa halten die kalten Temperaturen Einzug und die Strände der restlichen Welt sind wegen der Coronapandemie ohne Zwangsquarantäne praktisch unerreichbar.

Dabei waren der Amriswiler Krattiger und sein neuer Partner Florian Breer so richtig am Durchstarten. An der EM in Lettland resultierte für das neuformierte Schweizer Duo der starke fünfte Platz. Eine Woche zuvor hatten Krattiger/Breer das hochkarätig besetzte Einladungsturnier «King of the Court» im holländischen Utrecht gewonnen und dabei die halbe Weltelite besiegt. «Ich habe das Gefühl, wir sind innert kurzer Zeit so richtig angekommen in der Beachvolleyball-Welt», sagt Krattiger.

Zur richtigen Zeit in der richtigen Form

Krattiger/Breer haben die wenigen Bühnen, welche die Coronasaison 2020 bot, ideal genutzt. Der schrille, poppige Event in Utrecht war quasi das erste Aufeinandertreffen der Beachvolleyball-Elite in diesem Jahr. Bilder davon wurden in über 20 Länder live übertragen. Und die darauffolgende EM in Jurmala war der sportlich relevante Höhepunkt dieser Saison. Besser konnten sie ihr Formhoch nicht timen, der Thurgauer und sein Basler Partner, die sich erst in diesem Sommer nach der Trennung von Nico Beeler und Marco Krattiger formiert hatten. Krattiger sagt:

«Es ist schade, dass die Saison jetzt nicht weitergeht.»

Sie hätten noch so richtig Energie, um ihr Potenzial unter Beweis zu stellen. Dass der 26-jährige Thurgauer und der fast fünf Jahre jüngere Breer harmonieren, zeichnete sich schon bei den ersten Starts in Bulgarien und Österreich ab. Die gemeinsamen Turniere drei und vier in den letzten zwei Wochen hatten es aber richtig in sich.

So gut sie auf dem Court harmonieren, so augenscheinlich ist die Aufgabenteilung auf dem Feld. Da steht Florian Breer, der mit seinen energiegeladenen Sprungaufschlägen mit viel Drall jeden Weltklassespieler in Verlegenheit bringen kann. Marco Krattiger brilliert vor allem am Netz, wo er die Gegner reihenweise blockt. Krattiger sagt unverblümt:

«Wir sind weder die Grössten, noch die Stärksten oder die Schnellsten. Aber der Drive und die Überzeugung, mit denen wir ins Spiel gehen, machen uns jederzeit zu unangenehmen Gegnern.»

Die Topresultate aus Utrecht und Jurmala sind denn auch nicht das, was Krattiger am meisten freut. «Sondern, wie wir gegen die Besten des Fachs mit Überzeugung, Entschlossenheit und Zielstrebigkeit aufgetreten sind», sagt der Amriswiler. «Und das in einer Konstanz, die selbst uns überrascht hat.» Natürlich beflügelten auch die Resultate. Aber: In der soeben angebrochenen Winterpause haben Krattiger/Breer keine unmittelbaren sportlichen Ziele vor Augen. Da ist es umso wichtiger, dass das gute Gefühl überdauert, um dann 2021 die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Angriff zu nehmen. Krattiger ist ganz zuversichtlich: «Das gegenseitige Vertrauen ist voll da.»

Eine durch und durch surreale EM: Zwangsnacht im Flughafenhotel inklusive Wenn Marco Krattiger von der EM im lettischen Jurmala erzählt, fällt immer wieder das Wort surreal. Dass der Anlass von vergangener Woche in Coronazeiten überhaupt stattfinden konnte, ist eine Leistung. Die restriktiven Massnahmen, die dazu nötig waren, bekamen auch Krattiger und sein Partner Florian Breer zu spüren. So wurden sie gleich bei ihrer Ankunft vom Flughafen Riga in ein nahes Hotel abgeführt, wo die negative Coronabescheinigung mit einem Test vor Ort bestätigt werden musste. Dass die Massnahmen sinnvoll waren, zeigten Spieler aus Russland und der Ukraine, die coronainfiziert nach Jurmala gereist waren, wie Krattiger sagt. Doch als die Testergebnisse um 23 Uhr noch immer nicht vorlagen, wurde Krattiger/Breer bewusst, dass sie die Nacht zwangsläufig im Flughafenhotel verbringen werden. Denn nur wer negativ getestet wurde, durfte ins Spielerhotel weiterreisen. Am nächsten Morgen ging dafür alles ganz schnell. Überfallartig seien sie um 7 Uhr geweckt und wenig später ins Spielerhotel chauffiert worden, so Krattiger. Das durften die Schweizer als ihr negatives Testergebnis betrachten. Als wäre Corona nicht Ungemach genug, wurde am Donnerstag das EM-Stadion am Strand durch ein Unwetter unter Wasser gesetzt. «Riesige, schwere Sandsäcke waren einfach im Sand versunken», so Krattiger. Zu diesem Zeitpunkt hatte er die Hoffnung aufgegeben, dass das Turnier noch zu Ende gespielt wird.