Auf die Saison 2022 hin lanciert der Internationale Volleyballverband FIVB die World Tour neu. Sie wird ersetzt durch die Beach Pro Tour mit den drei Turnierkategorien Elite 16, Challenge und Futures. Bisher waren die Turniere mit Sternen kategorisiert, wobei Fünf-Sterne-Anlässe wie Gstaad die wichtigsten waren. Gstaad zählt weiterhin zur höchsten Kategorie (Elite 16), an denen pro Geschlecht jedoch nur noch die besten 16 Teams der Welt (bisher 32) teilnehmen dürfen und an denen es keine Qualifikationsturniere mehr gibt. Ausnahmen im Bereich der Tableaugrösse sollen möglich sein. Die Challenge-Turniere dienen als Sprungbrett für die Elite 16. 24 Teams pro Geschlecht kämpfen an diesen um Punkte, um an den Elite-Turnieren starten zu können. Unterhalb der Challenges sind die Futures angesetzt, an denen 16 Teams pro Geschlecht teilnehmen können. Auf Ebene Challenges und Futures finden auch Qualifikationen statt.