In Sitterdorf gibt es einen Afrika-Bazar für blinde Bürstenbinder aus Äthiopien Am Sonntag findet in der evangelischen Kirche Sitterdorf das Ostschweizer Jahresfest der Mission am Nil statt.

Drei Äthiopier mit Sehbehinderung stellen Bürsten her. Bild: PD

Wer von einer körperlichen Einschränkung wie Blindheit, Taubheit oder Gehbehinderung betroffen ist, für den sind alltägliche Dinge wie der Einkauf oder eine Busfahrt eine echte Herausforderung – erst recht in Äthiopien. Zu Gunsten der Mission am Nil, die den Menschen vor Ort hilft, findet morgen Sonntag um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Sitterdorf eine Predigt mit Projektbericht und anschliessendem Afrika-Bazar statt.

Im von der Mission am Nil unterstützten Ausbildungszentrum «Misrach Center» in Addis Abeba erhalten Männer und Frauen das Know-how, um einen handwerklichen Beruf wie Schreiner, Optiker, Schneiderin oder Bürstenbinder auszuüben. Sie erfahren, dass sie trotz ihrer Behinderung wertvoll sind und vieles können. Das ebnet den Weg für einen Ausstieg aus der bedrückenden Armut, hin zu einem sinnerfüllten Leben.

Wurzeln in der reformierten Landeskirche Die Mission am Nil wurde 1900 gegründet und hat ihre Wurzeln in der reformierten Landeskirche. Sie setzt sich in sechs Ländern entlang des Nils dafür ein, die Lebensbedingungen benachteiligter Menschen zu verbessern sowie Hoffnung und Glauben an Jesus Christus zu wecken und zu stärken. Die Hilfsangebote umfassen die Bereiche Ernährung, Bildung, Gesundheit und Friedensförderung. Sie stehen allen Menschen zur Verfügung, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht oder Religion. (red)

www.mn-international.org



Das 1982 gegründete Zentrum bietet heute mehr als 300 Ausbildungs- und Arbeitsplätze. Der Verkauf der in den Werkstätten hergestellten Produkte wie Möbel, Bürsten oder Brillen trägt wesentlich zur Finanzierung bei. Allerdings brach mit der Coronakrise der Absatz stark ein, was eine grosse Herausforderung für die Betroffenen und die Mission am Nil darstellt. (red)