Bayrischer Kult-Kabarettist in Weinfelden Gerhard Polt tritt heute Abend im «Thurgauerhof »auf. In seinem Programm fokussiert er auf die Satire im Mikrokosmos der Gesellschaft. Mario Testa

Gerhard Polt kommt mit seinem Programm nach Weinfelden. (Archivbild: Ralph Ribi)

Der Bayrische Kult-Kabarettist Gerhard Polt tritt heute Abend mit seinen Wellbrüdern aus’m Biermoss im «Thurgauerhof»-Saal auf. Der Kabarett-Abend beginnt um 19.30 Uhr und wird organisiert von der Kulturplattform Theater Konzerte Weinfelden (www.tkgmtg.ch).

Gerhard Polt, wie kommt es, dass Sie bereits zum dritten Mal für eine Vorstellung nach Weinfelden kommen?

Ich kenne Roland Harders schon lange, er hat mich angefragt. Dazu kommt dass der Saal sehr schön ist und ich gern in Weinfelden auftrete.

Weshalb?

Weinfelden ist vielleicht nicht der grösste Kultur-Hotspot der Schweiz, aber einer davon. Und das Publikum ist gut, es ist begeisterungsfähig.

Wie viele Thurgauer Geschichten stecken in Ihrem Programm?

Zu Beginn gibts immer einen typisch bayrischen Gstanzl. Da werden wir uns sicher etwas auslassen über den Ort, nehmen in gesungener Reimform die Diskrepanzen zwischen unserer Herkunft und dem Spielort ironisch in die Zange. Da wird also der Gastspielort sicher Niederschlag finden.

Liefert das Weltgeschehen genug Inputs für Ihre Satire?

Die grosse Welt müssen wir gar nicht aufs Korn nehmen. Da gibt es genug andere Medien, die das tun. Viel mehr interessiert mich die Welt des Mikrokosmos, die Nanologie. (mte)