An zentraler Lage unweit der Novaseta ist in Arbon ein weiteres Grossprojekt geplant. Damit es bewilligt werden kann, braucht es eine Zonenplanänderung sowie eine Anpassung des Baureglements. Die Stadtparlamentarier haben die Vorlage mit grosser Mehrheit angenommen. Drei von Ihnen erläutern nun der Bevölkerung ihre Argumente für ein Ja am 13. Februar.