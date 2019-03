Badi-Mord von Tägerwilen: Gericht spricht Angeklagten des Mordes schuldig

Tötungsdelikt in Tägerwilen: Verdächtiger gesteht Mord

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt vom Pfingstwochenende in Tägerwilen wurde ein 59-jähriger Tatverdächtiger von den spanischen Behörden an die Schweiz ausgeliefert. Er hat den Mord an einer 38-jährigen Frau gestanden.