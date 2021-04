Auszeichnung

78 Prozent für Weinfelden

Das Energiestadt-Label Gold an die Stadt Weinfelden überreicht hat Christian Leuenberger. Er sagt, vor allem im Bereich der erneuerbaren Energien sei Weinfelden sehr stark unterwegs. «Die Technischen Betriebe speisen zehn Prozent Biogas ins Gasnetz ein, das ist, schweizweit gesehen, Spitzenklasse. Dazu werden alle öffentlichen Gebäude bereits im Minergie-P-Standard gebaut und mit dem starken Förderprogramm und über 100 Energieberatungen ist sie sehr gut dabei», sagt der Energiestadt-Berater. Die 56 Massnahmen auf dem Energiestadt-Katalog erfülle Weinfelden zu 78 Prozent, deshalb gibt es nun das Gold-Label. Leuenberger hofft auch, dass Weinfelden so weitermacht, denn es gibt auch schon Städte wie Bern mit über 87 Prozent. In die Bewertungen fliessen zu zwei Dritteln die Anstrengungen der Stadt selbst und zu einem Drittel jene von Privaten und Firmen mit ein. (mte)