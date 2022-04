Ausstellung «Wächter der Erinnerungen» aus Kreuzlinger Eichen: Odyssey macht Halt in der Grenzstadt Am Freitag eröffnet Stadtpräsident Thomas Niederberger die Wanderausstellung Odyssey von Robert Koenig am Hauptzoll.

Die Skulpturen Wächter der Erinnerungen von Roebert Koenig Bild: PD/Arnulf Klein

(red) Robert Koenig nennt seine Skulpturen «Wächter der Erinnerung». Seine zweieinhalb Meter grossen Figuren zeigte der englische Bildhauer bereits in über 20 Städten Europas und nun erstmals in der Schweiz. Die Ausstellung Odyssey ist also eine Wanderausstellung. Speziell daran ist, dass Robert Koenig an jedem Ort neue Skulpturen kreiert, die mit ihrer Biografie eine Verbindung zur ausstellenden Umgebung schafft.

In Kreuzlingen dient dem Künstler die Piazza Cisternino vom 25. April bis 8. Mai als offenes Atelier. Koenig wird aus Kreuzlinger Eichen zwei Figuren schaffen, wobei eine mit der Wanderausstellung weiterziehen, und die zweite in Kreuzlingen verbleiben wird. Jede Figur ist individuell, gemeinsam verbunden sind sie mit ihren Biografien: es geht um Flucht, Vertreibung, Heimatlosigkeit, Entwurzelung. Auf tragische Weise erhält die Ausstellung Odyssey mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine ungeahnte Bedeutung.

Odyssey startet am Freitag, 22. April, 18 Uhr mit der Eröffnung der Ausstellung durch Stadtpräsident Thomas Niederberger und mit Beiträgen von Karl Kohli, Präsident des Vereins Agathu. Der Künstler Robert Koenig wird anwesend sein, für die musikalische Begleitung sorgt die Musikschule Kreuzlingen.

Die Ausstellung inklusive Rahmenprogramm konnten nur durch die grossartige Unterstützung durch Vereine und engagierten Personen umgesetzt werden, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Kreuzlingen. Anlässlich der Ausstellung finden diverse Veranstaltungen im Café Agathu an der Freiestrasse 28A statt. Ein besonderer Dank geht daher an die Arbeitsgruppe für Asylsuchende Thurgau (AGATHU), den Migrations- und Integrationsrat der Stadt Kreuzlingen, der Musikschule Kreuzlingen, der Filmgruppe KUK, der Kulturagentin Thurau und Pro Forst.