Ausstellung Holzenstein, Hueb und Spitz: Liebeserklärung an die Romanshorner Dörfer im Dorf Die Geschichte der Stadt Romanshorn ist auch die Geschichte ihrer 23 Weiler. Das Ortsmuseum am Hafen im alten Zollhaus widmet ihnen eine Sonderausstellung. Zu sehen ist sie bis am 23. Oktober.

Ein Teil der Ausstellungsmacher vor einem Monitor, auf dem die Geschichte von Romanshorn mit wichtigen Eckdaten läuft. Bild: Markus Schoch

Romanshorn ist dank des Hafens und Bahn gross geworden. Wesentlich zur Entwicklung beigetragen haben aber auch die 23 Weiler, aus deren Geschichte es viel zu erzählen gibt. Das Ortsmuseum richtet in einer neuen Sonderausstellung den Scheinwerfer auf diese kleinen Dörfer im Dorf, die bis heute teilweise eine gewisse Eigenständigkeit bewahrt haben und das Erbe pflegen. In Holzenstein sorgt ein Quartierverein für den Zusammenhalt, Oberhäusern hat vor Corona im Rahmen eines Sommerfestes jedes Jahr den Dorfkönig oder die Dorfkönigin gewählt und eine Baugenossenschaft zieht im Eigenheimquartier seit 110 Jahren die Fäden.

Bis jetzt seien die Weiler in der Geschichtsschreibung immer etwas zu kurz gekommen, sagt Max Brunner, der Präsident der Museumsgesellschaft. «Wir wollen sie jetzt für ein paar Monate in den Mittelpunkt des Interesses stellen.» Sie hätten es auch verdient. Und es gebe auch viel Interessantes und Wissenswertes über diese Kleinsiedlungen zu erzählen.

Löwen, Postkutschen und ein Mörder

In Aach beispielsweise eröffnet Karl Künzler 1964 einen Zoo, der 14 Jahre lang eine Attraktion weit über den Kanton hinaus ist. Zeitweise leben über 200 Tiere dort: Löwen, Panther, Tiger und Katzen, Lamas, Krokodile, Dingos, Bären, Greifvögel und Affen. Die Hueb ist von 1654 bis zur Eröffnung der Eisenbahn der Verkehrsknotenpunkt der Gemeinde. Die Familie Hausammann betreibt auf dem Gelände des heutigen Restaurants Landhaus eine Pferdewechselstation, in deren Ställen bis zu 50 Tiere stehen.

Infotafeln zur Hueb. Bild: Markus Schoch

Die Hueb ist auch als Ort des Schreckens in die Geschichtsbücher eingegangen. Im August 1912 erschiesst Hermann Schwarz sieben Personen und verletzt ebenso viele Menschen schwer. Auslöser ist die Anzeige eines Stickers, der Schwarz vorwirft, seine Pflegetochter belästigt zu haben. Reservist Schwarz ist zu dieser Zeit völlig ausser sich. Seine Schwester hat den Gemeindeammann wenige Tage vorher gebeten, die zuständigen Militärbehörden zu informieren, dass ihr Bruder Anzeichen von psychischen Störungen zeigt. Der Bataillonsarzt erklärt Schwarz daraufhin für ungeeignet, seine militärischen Pflichten zu erfüllen. Als er den Grund für seine Entlassung erfährt, rastet Schwarz aus.

Viele Bilder und viele Infos

Zu jedem Weiler haben die Ausstellungsmacher Infotafeln mit solchen und ähnlichen Geschichten sowie Fotos gestaltet. Bei den einen steht die Wirtschaftsgeschichte im Mittelpunkt, bei den anderen geht es um schillernde Persönlichkeiten, den Verkehr, die bauliche Entwicklung oder die vielen Gasthäuser, die das Quartier einst prägten. Auf einem separaten Monitor sind rund 400 aktuelle Bilder aus den Weilern zu sehen. Gemacht haben sie Mitglieder des Fotoclubs Romanshorn, den die Museumsgesellschaft für dieses Projekt gewinnen konnte. «Wir sind sehr dankbar für die tollen Aufnahmen», sagt Brunner.

Ausserdem können Besucher den Holzensteiner Dialekt an Beispielen kennen lernen, sich mit alten Sitten und Bräuchen in Romanshorn vertraut machen und in die Welt einst bekannter Namen am Ort eintauchen. Ergänzend zur Ausstellung gibt es vier geführte Rundgänge durch die Weiler, Führungen für Schulklassen, Gruppen, Privatpersonen oder Vereine sowie zwei Vorträge und zwei Gesprächsrunden.