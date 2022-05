Ausstellung Ein neuer Wächter am Zoll: In Kreuzlingen entstand die 47. Figur des Ensembles von Robert Koenig – ein junger Afghane stand Pate Die Skulptur des englischen Künstlers wird Kreuzlingen an die Schicksale von Geflüchteten erinnern. Koenig enthüllte am Donnerstag das vor Ort erschaffene Neu-Mitglied seines Werks Odyssey.

Das frisch enthüllte Ensemble-Mitglied am «Kreuzlinger Tor» ist noch unbemalt und vielleicht wird eine der beiden entstanden Figuren es auch bleiben. Bild: Inka Grabowsky

Zehn Tage hatte der englische Künstler Robert Koenig an der Piazza Cisternino in seinem offenen Atelier zwei identische Kunstwerke geschnitzt. «Und das zu allen erdenklichen Zeiten», sagt Zeljka Blank Antakli, die Leiterin der städtischen Fachstelle Integration und Familie. «Immer wenn ich vorbeiging, sah ich ihn im Gespräch mit Passanten. Vielleicht sind ja tatsächlich einige Eindrücke aus Kreuzlingen in seine 47. Figur eingeflossen.»

Unter dem Titel «Odyssey» widmet sich Koenig seit Jahrzehnten der Visualisierung von Flucht. Wo immer er seine Wanderausstellung zeigt, schafft er zwei neue «Wächter der Erinnerung». In Kreuzlingen stand Nassim Mozaffari Pate für die Figur:

Nassin Mozzafari stand nur Pate für die Figur, er ist nicht als Individuum portraitiert. Bild: Inka Grabowsky

«Aber dargestellt bin nicht ich, sondern alle Geflüchteten in der Stadt.»

Der junge Afghane erzählte ein wenig von seiner eigenen Odyssee aus seiner Heimatstadt über den Iran, die Türkei, Bulgarien, Serbien und Ungarn. Über die Berge sei die Flüchtlingsgruppe nachts gewandert, um nicht entdeckt zu werden. Einmal sei er so zusammengeschlagen worden, dass er zwei Wochen im Spital lag. «Ich bin sehr froh, dass mir die Flucht geglückt ist», sagt er. «Viele andere haben es nicht geschafft.» Er sei sich bewusst gewesen, dass der Weg hart würde, aber er habe keine andere Wahl gehabt. Um so glücklicher ist er nun, in der Schweiz zu sein und Unterstützer gefunden zu haben.

«Ich habe im Kopf so viele Geschichten von meiner Flucht, wie die Figuren hier Risse haben.»

Über den Sommer in Polen

Koenig selbst freut sich über das grosse Interesse, auf das seine Arbeit und auch die Ausstellung gestossen sind. «Ihr habt mir beim Schnitzen zugesehen», ruft er den Besuchern zu.

«Der Baum ist in euren Wald gewachsen. Die Figur, die ich mitnehme, hat hier ihre Wurzeln. Die Figur, die bleibt, wird euch erinnern an die Zeit, als die Odyssey nach Kreuzlingen kam.»

Möglicherweise wird der reisende Kreuzlinger «Wächter der Erinnerung» gemeinsam mit den anderen Stelen den Sommer über in Polen zu sehen sein, in einer Stadt unweit der ukrainischen Grenze. Eine Einladung dahin hat Robert Koenig erhalten.

Robert Koenig freut sich über das grosse Interesse an seinen «Wächtern der Erinnerung». Bild: Inka Grabowsky

Während einer Performance der Musikschule Kreuzlingen wird die Skulptur enthüllt. Die jungen Tänzer fügen sich mit farblich passenden Kleidern in das Ensemble der Wächter ein und beziehen die Figuren in die Bewegungen ein. Der neue Wächter steht noch abseits, unbemalt und roh. Er verströmt einen strengen Geruch, der an Essig erinnert. «Das ist das Tannin», erklärt Robert Koenig. «Der Stamm der gefallenen Eiche, den ich benutzen durfte, war noch frisch. Zum Schnitzen ist das auch besser. Aber es bedeutet gleichzeitig, dass ich die Figur derzeit nicht bemalen kann. Das Holz ist zu feucht.»

Alternativ-Standort beim Agathu

Noch ist nicht sicher, ob Koenig in einigen Wochen zum Bemalen wieder kommt. Darüber entscheidet auch der Auftraggeber – also die Stadt Kreuzlingen – mit. «Wir diskutieren das gemeinsam», sagt er.

«Oft sind die Figuren, die in den Orten bleiben, naturbelassen. Das erlaubt eine offene Interpretation. Wenn ich der Figur eine Hautfarbe gebe, fühlen sich automatisch Menschen anderer Hautfarbe nicht mitgemeint.»

Ebenfalls unklar ist der künftige Standort der Skulptur. «Wir sind noch in Verhandlungen», so Stadträtin Dorena Raggenbass. «Falls die Zollbehörden nicht einverstanden sind, dass der Wächter hier bleibt, hätten wir vor dem Café Agathu einen guten Alternativ-Standort.» Bis 26. Mai sind die Odyssey-Figuren auf jeden Fall noch am Hauptzoll zu bestaunen. Das Rahmenprogramm zur Ausstellung endet mit zwei Grenzrundgängen am 19. und 31. Mai.