Ausgebüxt Starke Pferde erhitzen die Gemüter in Opfershofen Am Dienstagvormittag sind die sechs Shire Horses von Urs Plüss aus ihrem Auslauf abgehauen und sorgten für Probleme im Strassenverkehr. Der Besitzer vermutet Leidwerkerei, die Anwohner hingegen kritisieren seine Pferdehaltung.

Als wäre nichts gewesen. Kurz nach ihrem Ausreissversuch stehen die sechs Shire Horses wieder in ihrem Auslauf. Bild: Mario Testa (Opfershofen, 15. Dezember 2020)

Da war der Freiheitsdrang zu gross. Am Dienstagmorgen suchten die sechs Shire Horses von Urs Plüss in Opfershofen das Weite. Wie die Kantonspolizei Thurgau bestätigt, meldete ein Passant kurz vor 9.30 Uhr, dass die Tiere über die Hauptstrasse zwischen Opfershofen und Sulgen gerannt waren. «Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau war für die Absicherung des Verkehrs vor Ort. Der Pferdebesitzer kam ebenfalls vor Ort und trieb die Tiere kurz nach 10 Uhr zurück in den Stall», schreibt Matthias Graf, der Chef des Mediendienstes auf Anfrage.

Urs Plüss mit zwei seiner Shire-Horses. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (August 2018)

Auch der Pferdehalter bestätigt den Vorfall. «Es ist einfach passiert. Ich vermute, dass jemand die Absperrung beim Auslauf geöffnet hat», sagt Urs Plüss. «Schäden am Zaun gab es nämlich nicht und diese schweren Tiere springen nicht so hoch. Wenn der Hag zu ist, gehen die nicht ab.» Es sei schon das zweite Mal dieses Jahr, dass er seine Pferde wieder habe einfangen müssen. Auch die Polizei bestätigt einen zweiten Fall im Juli dieses Jahres, als zwei freilaufende Pferde auf die Weide zurückgebracht werden mussten.

«Beim ersten Mal habe ich vergessen, den Zaun zu schliessen. Da war ich schuld – diesmal aber nicht.»

Eine Anzeige gegen unbekannt wegen seines Verdachts auf absichtliche Öffnung der Koppel habe er aber nicht gemacht. «Für mich ist das Verhalten meiner Tiere ja auch logisch. Wenn jemand im Gefängnis eine Türe offen liesse, büxen die Gefangenen ja sicher auch aus.» Von der Polizei habe er übrigens keine Massnahmen angeordnet bekommen, was diese auch bestätigt.

Nachbar ärgert sich

So nüchtern, wie der Pferdehalter die Situation sieht, sehen sie die Nachbarn im kleinen Dorf Opfershofen nicht. Ueli Schwendimann, der auf der gegenüberliegenden Strassenseite sein Restaurant betreibt, sagt: «Die Pferde büxen immer wieder aus. Dieses Jahr war es nach meiner Zählung schon das sechste Mal der Fall.» Der durch die Absicherung des Verkehrs entstandene Stau vom Dienstag habe bis nach Sulgen gereicht. Und die ganze Sache habe eher eineinhalb als die erwähnte halbe Stunde gedauert.

Schwendimann ortet für den Fluchtversuch der Tiere einen anderen Grund. «Die hatten wohl Hunger. Mir haben sie auch schon die Geranien abgefressen. Manchmal haben die Tiere ja gar kein Futter in ihrem Gehege.» Ein Ausbüxen könne ja mal vorkommen, aber dann müssten Massnahmen ergriffen werden, findet Schwendimann.

«Einmal kann das passieren, aber nicht sechs Mal in einem Jahr. Ich glaube, der Zaun ist einfach marode. Er flickt ja nichts.»

Auf den Verdacht angesprochen, seine Tiere hätten vor lauter Hunger Reissaus genommen, dementiert Urs Plüss. «Hunger hatten sie keinen, sie waren im Auslauf und dort hatte es ja Futter.» Er habe aber vor, in den kommenden Jahren, den Auslauf noch zu vergrössern und Anpassungen an der Pferdeboxen vorzunehmen. «Aber das braucht alles seine Zeit, gerade auch, weil es mit den Bewilligungen dafür etwas dauert.»