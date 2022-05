Ausflugsziel «Der Turm hat von Anfang an eine Sympathiewelle ausgelöst»: Der Aussichtsturm in Wäldi ist nach fünf Jahren beliebter denn je Der Napoleonturm zu Hohenrain hat Geburtstag. 5000 bis 10'000 Ausflügler besuchen die Attraktion jedes Jahr, schätzen der neue und der alte Präsident des Betreibervereins.

Turmvereinspräsident Markus Thalmann und Ehrenmitglied Karl Möckli. Bild: Andrea Tina Stalder

«Er war bis vor kurzem jede Woche oben und hat die Plattform gewischt.» Markus Thalmann lobt das grosse Engagement Karl Möcklis, welcher notabene jüngst seinen 80. Geburtstag feierte. Beide Männer sind seit Beginn der Planungen für den Napoleonturm in Wäld treibende Kräfte hinter dem spektakulären Projekt. Möckli, ehemaliger Gemeindepräsident von Wäldi, hat das Präsidium des Betreibervereins im April an Thalmann, den langjährigen Tägerwiler Gemeindepräsidenten weitergegeben und für seine Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Für diese «Vision, die wir verwirklicht haben», haben sich beide immer ehrenamtlich eingesetzt.

Fest zum Fünf-Jahr-Jubiläum. Am Samstag, 21. Mai, findet beim Turm das Jubiläumsfest statt. Es startet um 10 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert. Bis 16 Uhr gibt es zahlreiche Aktivitäten, Spiel und Spass für die ganze Familie. Bereits am Freitag findet die Feier für geladene Gäste, alle Unterstützer und Mitglieder des Napoleonturms statt. (ubr)



Knapp 40 Meter hoch ist der Holzturm. Bild: Andrea Tina Stalder

Fünf Jahre sind ins Land gezogen seit der feierlichen Einweihung des Turmes am 20. Mai 2017, deren zehn seit der Gründung des von Karl Möckli präsidierten Fördervereins für den Wiederaufbau des Aussichtsturms «Belvedere» in Wäldi. Ein Grund zum feiern; am nächsten Wochenende findet ein grosses Fest statt (siehe Kasten). Nicht nur wegen des runden Geburtstags sehen Möckli und Thalmann den Napoleonturm als grossen Erfolg. «Der Turm hat von Beginn weg ein grosse Sympathiewelle ausgelöst», sagt Markus Thalmann. Und der Andrang auf die Aussichtsplattform hat seit der Eröffnung auch nicht nachgelassen. Karli Möckli erzählt:

«Ich hatte den Anwohnern damals gesagt, nach drei Monaten, wenn alle einmal oben waren, werde der Run nachlassen. Aber für diese Aussage habe ich mich schon mehrfach entschuldigen müssen».

In der Tat werde der Besucherstrom sogar immer grösser. Gerade in Pandemiezeiten sei der Turm ein besonders beliebtes Ausflugsziel gewesen. Ein Augenschein am Donnerstagvormittag zeigt tatsächlich: Eine Weinfelder Schulklasse ist vor Ort und mehrere Velotouristen und Wanderer. Alle freuen sich über die prächtige Rundumsicht auf knapp 40 Metern Höhe über dem Seerücken etwa auf die Insel Reichenau oder den Säntis. «An einem sonnigen Tag können 300 Leute hier sein, und sogar bei Regen ist man selten allein», sagt Möckli. «Wahre Völkerwanderungen». Weil kein Eintritt verlangt wird, gebe es auch keine verlässlichen Zahlen. «5000 bis 10'000 Besucher im Jahr sind aber eine realistische Schätzung», meint Thalmann.

Blick vom Napoleonturm Richtung Untersee und Insel Reichenau. Bild: Andrea Tina Stalder

Für den Unterhalt sind keine Subventionen nötig

Die Finanzierung der Baukosten von rund 875'000 Franken war eine Herausforderung. Dank der Beiträge von Gemeinden, der Grosszügigkeit von Vereinsmitgliedern und Sponsoren sowie 120'000 Franken aus dem Lotteriefonds, die man dank der Erarbeitung eines didaktischen Konzepts erhielt, konnte sie gestemmt werden. So gibt es im und um den Turm heute viel Wissenswertes zur regionalen Geschichte und Natur zu entdecken. Beim Unterhalt komme der Verein bis heute ohne Zuschüsse der öffentlichen Hand aus. «Solange die 140 zahlenden Mitglieder ihre Beiträge entrichten und die Spendenkasse weiter so gut gefüllt wird, kommen wir ohne Subventionen aus», sagt Thalmann. Baulich gebe es ein paar Verbesserungen zu machen, grössere Sanierungen seien für die nächsten Jahrzehnte nicht zu erwarten.

«Aber wir sind froh und es ist auch wichtig, dass wir den Turm gut unterhalten und pflegen können.»

Innensicht des Napoleonturms. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Anwohner im Weiler Hohenrain seien der Attraktion wohl gesonnen, zwei Nachbarn amten gar als Turmwart. Ohne deren Goodwill wäre der Bau wohl gar nicht möglich gewesen, betont Möckli. Um das gute Einvernehmen zu erhalten, habe er auch viel Zeit investiert. Parkplätze seien zu Beginn ein Problem gewesen, mit der Realisierung eines Abstellplatzes in wenigen hundert Metern Nähe konnte man dieses Entschärfen. Ein Ausbau der Infrastruktur, etwa mit einer Feuerstelle oder einer WC-Anlage vor Ort im Wald, sei allein schon aus rechtlichen Gründen nicht vorgesehen.

Moderne Version des «Belvédère» 1829 wurde im Hohenrain bei Wäldi ein 70 Fuss (21 Meter) hoher Holzturm erbaut. Gemäss Überlieferung soll Prinz Louis Napoleon die treibende Kraft für dessen Bau gewesen sein. Der Eintritt soll 6 Kreuzer (etwa ein Tageslohn eines Arbeiters) gekostet haben, der Besuch der somit einer privilegierten Schicht vorbehalten. Auf der unteren Plattform sollen sich eine Tanzfläche, auf der mittleren ein kleines Restaurant und auf der oberen ein Fernrohr befunden haben. 1855 war der Turm stark verfallen und musste abgebrochen werden. 2014 entschieden sich die Mitglieder des Fördervereins nach vorangegangen heftigen Diskussionen, nicht den historischen Turm 1:1 wieder aufzubauen, sondern eine moderne Version eines Aussichtsturm. (ubr)