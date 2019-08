Ausflug ins Reich der heimlichen Königin der Nacht in Märwil Das Interesse für die Fledermausnacht in Märwil war gross. Zahlreiche Interessierte kamen zur Informationsveranstaltung Christoph Heer

Kinder verkleiden sich als Fledermäuse. (Bild: Christoph Heer)

Kinder, die in ihren Fledermauskostümen umherschwirren, sorgen für gute Laune an der «23. Internationale Batnight», der Fledermausnacht am Samstagabend. An zahlreichen Orten, auch in der Schweiz, findet dieser Aufklärungsausflug über die leisen Räuber der Nacht statt. Im Märwiler Riet ist es der Natur- und Vogelschutzverein Lauchetal mit Robert Pfister, als lokaler Fledermaus Schützer, der für grosses Aufklärungspotenzial sorgt.

Dank seiner Sympathie und Liebe zur heimlichen Königin der Nacht, wie die Fledermaus in Fachkreisen bezeichnet wird, finden die nachtaktiven Wildtiere im Grossraum Märwil einen hervorragenden Lebensort. Viele fledermausbegeisterte Besucher lassen sich von den Fachpersonen instruieren.

Sogar Fledermaustöne wie Jagd- oder Sozialrufe, werden von einem Tonträger abgespielt. So können sich auch die Kinder ein Bild davon machen, wie es tönt, wenn sich eine Fledermaus auf der Jagd nach Nahrung befindet.

26 Arten leben in der Schweiz

Einige der 26 Fledermausarten der Schweiz sind sehr stark gefährdet und streng geschützt. Trotzdem werden sie an vielen Orten vergiftet oder zu Tode geschlagen. Die Schutzorganisationen plädieren» für mehr Rücksichtnahme. Es sind Zwergfledermäuse, Langohren, Abendsegler, oder Mausohren, welche mehr Schutz benötigen.

Dabei soll bessere Aufklärung über das Leben der Tiere helfen die Tiere langfristig zu schützen.