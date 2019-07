Aus zwei Vereinen wird einer: Samaritervereine Alterswilen und Altnau fusionieren Im Juni haben die beiden Samaritervereine der Fusionierung einstimmig zugesagt.

Astrid Etter, Präsidentin des Samaritervereins Altnau, und Hans Ludwig, Präsident des Alterswiler Vereins. (Bild: PD)

(red) Der Samariterverein Alterswilen bekundet seit einigen Jahren einen Mitgliederschwund und auch die Vorstandstätigkeit ist nicht gefragt. Die monatlichen Vereinsübungen und die Kurse wurden in den letzten Jahren mit und durch den Samariterverein Altnau und Umgebung gewährleistet. Aus diesem Grund war es dem Samariterverein Alterswilen ein Anliegen, den Verein nicht einfach aufzulösen, sondern eine Anschlusslösung zu suchen.

Beide Vereine sagten einstimmig Ja

Am 14. Juni 19 fand in Altnau die ausserordentliche Generalversammlung des Samaritervereins Altnau und Umgebung und eine Woche später die Generalversammlung des Samaritervereins Alterswilen statt. Haupttraktandum war der Fusionsvertrag des Samaritervereins Alterswilen mit dem Samariterverein Altnau und Umgebung. Einstimmig wurden an beiden Versammlungen der Fusion zugestimmt.

Mit der Fusion der beiden Samaritervereine verschwindet nicht einfach ein Verein von der Samariterlandschaft, sondern das Einzugsgebiet des Samaritervereins Altnau und Umgebung hat sich vergrössert. Einige Alterswiler wirken erfreulicherweise im neuen Samariterverein mit.

Die Sanitätsdienstanlässe im Einzugsgebiet des Samaritervereins Alterswilen und auch die Kurse wird der Samariterverein Altnau und Umgebung weiterhin gewährleisten. Das Blutspenden in Alterswilen wird wie gewohnt seinen festen Platz haben.