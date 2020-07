Aus für das Luxusresort in Uttwil? Jetzt wollen die Besitzer das Projekt verkaufen Beim früheren Firmensitz der Hanseatic Lloyd war ein grosses Anwesen mit Rundumservice geplant. Erst gerieten die Bauarbeiten wegen Erschütterungen durch Züge ins Stocken, dann wurde hauptsächlich im Zuge von Kritik das Konzept überarbeitet. Nun kommt es scheinbar zu einem Wechsel bei den Investoren.

Hier hätte die Luxusresidenz gebaut werden sollen. Reto Martin

Die Pläne haben schweizweit zu reden gegeben: In Uttwil, dem idyllischen Dorf am See, wurde beim früheren Hauptsitzes der Reederei Hanseatic Lloyd ein Luxusresort geplant. Im «Le Port du Navire» sollten die Bewohner wie im First Class Hotel leben, angedacht waren private Pools sowie ein Hallenbad mit Wellness- und Fitnessbereich, eine Tiefgarage mit 51 Plätzen und ein Classic Car Center für elf Fahrzeuge.



Im Frühjahr 2018 begannen die Bauarbeiten. Allerdings gerieten sie noch Ende desselben Jahres ins Stocken (wir berichteten). Grund dafür waren Erschütterungen durch Züge. Später überarbeitete man das Konzept grundsätzlich, nicht zuletzt, weil sich viele Anwohner an der vermuteten «Gated Community» störten. Und wie nun bekannt wir, wollen die Besitzer von der LN Immo AG das Projekt an eine Investorengruppe veräussern.