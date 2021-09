Volleyball Aus der Traum nach drei Sätzen: Volley Amriswil scheitert auf dem Weg in die Champions League Es ist ein 3:2-Sieg ohne grossen Wert. Weil Volley Amriswil das Hinspiel gegen Bigbank Tartu aus Estland 0:3 verloren hat, nützte auch der knappe Sieg am Mittwochabend im heimischen Tellenfeld nichts mehr. Der NLA-Klub aus dem Thurgau scheidet in der ersten Qualifikationsrunde Richtung Königsklasse aus. Europäisch geht es für die Thurgauer nun im CEV-Cup weiter. Dort kommt es zu einer ganz besonderen Affiche.

Die Amriswiler Mischa Von Burg und Quentin Zeller stemmen sich am Netz gegen den Smash des Esten Mart Naaber.

3:0 oder 3:1 hätte Volley Amriswil das Rückspiel gegen Bigbank Tartu gewinnen müssen, um sich in einen Golden Set zu retten. Doch als Tartu im Qualifikationsrückspiel im Tellenfeld nach dem ersten auch den dritten Satz für sich entschieden hatte, war der Mist geführt: Statt den Amriswilern qualifizierten sich am Mittwochabend die Esten für die nächste Champions-League-Runde gegen Benfica Lissabon. Amriswil muss sich mit der Teilnahme am CEV-Cup begnügen. Dort trifft der NLA-Klub Anfang November ausgerechnet auf einen anderen Schweizer Verein, auf Meister Chênois Genf.

Dima Filippov und Luis Sosa mussten Forfait geben

Das Team von Coach Juan Manuel Serramalera war sich im Heimspiel gegen Tartu der kritischen Ausgangslage bewusst. Noch kritischer wurde es im Laufe der Vorbereitung, als sich Passeur Dima Filippov und Aussenangreifer Luis Sosa verletzten und für die Partie Forfait geben mussten. Motiviert, aber auch nervös stiegen die Thurgauer in die Partie. Nach wenigen Minuten führten die Esten 10:4, ehe sich die Amriswiler etwas fingen und sich resultatmässig sachte an den Gegner heranpirschten. Dank eines Imhoff-Efforts glich das Heimteam wieder aus. Doch nach dem 17:17 drehte Tartu auf und spielte sich mit 22:17 in Front. Mit weiteren zwei Aufschlagfehlern – im gesamten Satz sündigten die Amriswiler acht Mal – ging der Satz mit 25:19 an Tartu.

Der zweite Satz war eine ausgeglichene Angelegenheit. Bis zum 18:16 lagen die Amriswiler immer in Front. Dann führte ein vermeintlicher Fehlentscheid des Linienrichters, ein Dreimeter-Übertritt von Milija Mrdak und ein geblockter Angriff von Quentin Zeller zum 18:19. In dieser brenzligen Phase überzeugte die Abgeklärtheit von Facundo Imhoff, und so kam Amriswil zum frenetisch bejubelten Satzausgleich. Bemerkenswert, dass die Amriswiler im zweiten Satz keinen einzigen Aufschlagfehler begingen.

Bei Tartus Betreuern kommt leichte Panik auf

Als sich die Amriswiler im dritten Satz drei Punkte Vorsprung erspielten und diese Führung längere Zeit anhielt, kam im estnischen Team Verunsicherung und bei den Betreuern leichte Panik auf. Doch dann schwand der Vorsprung, und nach dem 15:14 spielte eigentlich nur noch ein Mann: Der 22-jährige Albert Hurt, für einen Aussenangreifer mit 1,88 m eigentlich viel zu klein, entschied Satz und Gesamtbegegnung mit sechs Punkten bis zum 22:17 fast alleine. Symptomatisch das Satzende: Ein Aufschlagfehler von Amriswils sonst überzeugendem Diagonalangreifers Mrdak brachte den Esten den 25:21-Satzgewinn und die Qualifikation für die nächste Runde. Die Sätze vier und fünf gingen dann noch an Amriswil. Aber das interessierte nicht mehr wirklich.

Nach fast einem Jahr coronabedingten Verbots waren im Tellenfeld erstmals wieder Zuschauende zugelassen. Auch wenn die Affiche einen stärkeren Publikumsaufmarsch verdient hätte, waren die Anwesenden nicht nur da, sie feuerten ihr Team auch dann an, als es im vierten und fünften Satz nur noch um die goldene Ananas ging.

Amriswil – Tartu (EST) 3:2 (19:25, 25:23, 21:25, 25:21, 15:10)

Tellenfeld – 400 Zuschauer – SR Kellenberger (GER)/Sikanjic (LIE).

Startformation Amriswil: Björn Höhne, Mischa Von Burg, Milija Mrdak, Quentin Zeller, Facundo Imhoff, Luca Weber, Ramon Diem (Libero).

Startformation Tartu: Alex Saaremaa, Valentin Kordas, Albert Hurt, Mart Naaber, Aleksander Eerma, Martti Juhkami, Rait Rikberg (Libero).